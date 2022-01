Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Αλάσκα

Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, της Τρίτης (11.01.2022) στην Αλάσκα.

Ο σεισμός, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), έγινε στην περιοχή της Αλάσκας, 71 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Νικόλσκι.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίσθηκε σε βάθος 22,3 χιλιομέτρων.

