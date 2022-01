Τεχνολογία - Επιστήμη

Φλώρινα: Νέος σεισμός ταρακούνησε την περιοχή

Στον ρυθμό των Ρίχτερ οι κάτοικοι της περιοχής. Που εντοπίζεται το επίκεντρο του νέου σεισμού.



Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγο μετά τις 17.00 μμ στην πόλη της Φλώρινας.

Η δόνηση ήταν επιφανειακή και το επίκεντρο ήταν το ίδιο με αυτό που έδωσε τον σεισμό, των 5,3 βαθμών στις 9 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα Δυτικά Βορειοδυτικά της Φλώρινας, ενώ το εστιακό βάθος βρίσκεται στα 10 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον Σεισμολογικό Σταθμό του ΑΠΘ, μετά τον σεισμό της 9ης Ιανουαρίου, η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά, και έχει δώσει μέχρι στιγμής άλλη μία δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών και αρκετές μικρότερες.

