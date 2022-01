Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Φλώρινα - Παπαζάχος: ένας μετασεισμός 5,2 Ρίχτερ είναι πιθανός (βίντεο)

Τι αναφέρει σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου, που έχει αναστατώσει την δυτική Μακεδονία, ο Καθηγητής Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος.

«Ένας σεισμός σαν αυτόν 5,4-5,5 Ρίχτερ, γίνεται αισθητός σε μια μεγάλη περιοχή. Η μέχρι στιγμής ακολουθία έχει εξαπλωθεί σε μια περιοχή 10-12 χιλιομέτρων, που έχουμε σε σεισμό 5,5 Ρίχτερ», είπε στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Καθηγητής Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος, σχετικά με σεισμό στην Φλώρινα.

Ο κ. Παπαζάχος επεσήμανε πως από τα μέχρι στιγμής επιστημονικά δεδομένα «υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να είναι αυτός ο κύριος σεισμός και να έχουμε μια φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία», προσθέτοντας ωστόσο πως «αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και ένα μετασεισμό αύριο το πρωί έντασης 5,2 Ρίχτερ!».

Ο Καθηγητής Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επεσήμανε πως «οι μετασεισμοί μπορεί να γίνουν κοντά στο ίδιο επίκεντρο τις επόμενες ώρες και ημέρες, θα πρέπει να είναι όλοι σε εγρήγορση και επειδή δέχθηκαν ισχυρή πίεση τα ακίνητα στην περιοχή, ειδικά σε σπίτια που έχουν εμφανίζει προβλήματα, οι κάτοικοι δεν πρέπει να μπουν και να μείνουν εάν δεν τα ελέγξουν οι ειδικοί».

