Σεισμός στην Φλώρινα: Ζημιές σε κτήρια και αυτοκίνητα (εικόνες)

Αναστατωμένοι οι κάτοικοι, έπεσαν σοβάδες από κτίρια σε αυτοκίνητα, έσπασαν τζαμαρίες. Κλειστά τα σχολεία. Ξεκίνησαν οι έλεγχοι. Τι λέει ο Λέκκας για τον ισχυρό σεισμό.

Στους κανονικούς ρυθμούς της καθημερινότητάς τους προσπαθούν να επιστρέψουν οι κάτοικοι της Φλώρινας, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε, χθες το βράδυ, την πόλη. Πολλοί κάτοικοι, υπό τον φόβο των μετασεισμών που ακολούθησαν, πέρασαν τη νύχτα στα αυτοκίνητά τους, ενώ άλλοι πήγαν στα χωριά τους.

Με το πρώτο φως της ημέρας είναι ορατές οι μικροζημιές που έχουν υποστεί ορισμένα παλιά κτίρια αλλά και πολυκατοικίες, με πτώσεις σοβάδων, που σε κάποιες περιπτώσεις προξένησαν φθορές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Τα ξημερώματα συνεδρίασε εκτάκτως το συντονιστικό όργανο της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φλώρινας, υπό την προεδρεία του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη και σύμφωνα με στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από τις αυτοψίες των προέδρων των κοινοτήτων των στελεχών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, δεν καταγράφηκαν καταρρεύσεις, ενώ οι υλικές ζημιές -αναλογικά με το μέγεθος του σεισμού- δεν αξιολογούνται ως σημαντικές. Διευκρινίστηκε επίσης και επισήμως ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο Γιώργος Κασαπίδης δήλωσε ότι «με υπευθυνότητα και συνεργασία θα αντιμετωπίσουμε το φυσικό φαινόμενο» και συνέστησε στους πολίτες «να αποφεύγουν σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα στο ενδεχόμενο ενός νέου μετασεισμού και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων οργάνων της αυτοδιοίκησης».

Κλιμάκια των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων Αμυνταίου και Φλώρινας έχουν αναλάβει υπηρεσία, με στόχο τον έλεγχο όλων των δημοτικών κτιρίων και των σχολικών μονάδων, ενώ υπάλληλοι από άλλες Περιφερειακές Ενότητες -Κοζάνης και Γρεβενών- με κλιμάκια του υπουργείου Υποδομών από τη Θεσσαλονίκη μεταβαίνουν, σήμερα, στη Φλώρινα για να συμμετάσχουν στον έλεγχο των κτιρίων της πόλης.

Χθες το βράδυ, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, στο πλαίσιο του συντονισμού των φορέων της πόλης, συνομίλησε με τον αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας Σωτήρη Βόσδου και τον δήμαρχο Βασίλη Γιαννάκη, ενώ ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος μίλησε με τον δήμαρχο Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά και με υπηρεσιακά στελέχη της ΔΕΗ για το ενδεχόμενο να υπάρχουν προβλήματα με κατολισθήσεις και ζημιές εντός των ορυχείων.

Καθησυχαστικός ο Λέκκας

«Είχε τουλάχιστον 100 χρόνια να ενεργοποιηθεί» το ρήγμα, είπε ο Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το σεισμό.

Έκανε λόγο για 14 δονήσεις που ακολούθησαν στην πρώτη των 5,3 Ρίχτερ, εκτιμώντας εμπειρικά ότι μάλλον είναι ο κύριος σεισμός. «Αλλά αν δε δούμε εξονυχιστικά την ακολουθία, δεν θα ξέρουμε», σημείωσε και εξήγησε πως «είναι σε χαρτογραφημένο ρήγμα της περιοχής, που δεν ξέραμε πότε θα δράσει»

«Έχουν γίνει ζημιές σε παλιά κτήρια κι όχι καινούρια και φυσικά δεν θα ανοίξουν τα σχολεία, για ψυχολογικούς λόγους», είπε.

Κλειστά τα σχολεία στην περιοχή

Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα (Δευτέρα) οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι παιδικοί σταθμοί στην ΠΕ Φλώρινας εξαιτίας της αναστάτωσης που έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία από τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 23:43 χθες, Κυριακή, κι έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή.

Τη σχετική απόφαση πήραν, για προληπτικούς λόγους, οι δήμαρχοι Φλώρινας Βασίλης Γιαννάκης, Αμυνταίου Άνθιμος Μπιτάκης και Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης.

Φωτογραφίες: voria.gr

