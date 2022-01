Αθλητικά

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός: Ήττα για τους “ερυθρόλευκους” στην Πόλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αδυναμία του Ολυμπιακού να βρει λύσεις σε άμυνα και επίθεση στο τελευταίο δεκάλεπτο, κόστισαν την ήττα. Αποβλήθηκε ο Μπαρτζώκας.



Το αμυντικό «black-out» του Ολυμπιακού στην τρίτη περίοδο, όπου δέχθηκε 30 πόντους -με 7/9 τρίποντα της Φενερμπαχτσέ- χάνοντας το ισχνό προβάδισμα που είχε απ’ το φινάλε του ημιχρόνου και η αδυναμία του να βρει λύσεις σε άμυνα και επίθεση στο τελευταίο δεκάλεπτο, κόστισαν στους «ερυθρόλευκους» την ήττα απ’ την τουρκική ομάδα στην Κωνσταντινούπολη με 94-80 στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Πειραιώτες, που στερήθηκαν τον προπονητή τους Γιώργος Μπαρτζώκα για περισσότερο από ένα ημίχρονο (αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές 2’56’’ πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου, με τον βοηθό του Χρήστο Παππά να αναλαμβάνει την καθοδήγηση της ομάδας), είδαν το ρεκόρ τους να πέφτει στο 12-6, παραμένοντας ωστόσο στην τετράδα, ενώ την ίδια ώρα η Φενέρ ανέβηκε στο 8-10 και διατηρήθηκε σε... επαφή με την οκτάδα.

Στην 6η θέση του πίνακα των ασίστ όλων των εποχών στη Euroleague πέρασε απόψε ο Κώστας Σλούκας, έστω και προσωρινά, με τις επτά που μοίρασε κόντρα στη Φενερμπαχτσέ. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού απείχε 5 ασίστ από τον 6ο Σέρχιο Γιουλ πριν από το τζάμπολ. Καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης δεν αγωνίζεται αυτήν την αγωνιστική, ο Σλούκας πέρασε 6ος με 1202 ασίστ, ενώ ο Γιουλ υποχώρησε στην 7η θέση με 1200.

Από 14 πόντους σημείωσαν οι Κώστας Σλούκας και Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ από 12 πόντους πέτυχαν οι Γιώργος Πρίντεζης και Κώστας Παπανικολάου για τον Ολυμπιακό. Από τη Φενερμπαχτσέ, ο Μελί Μαχμούτογλου τέλειωσε το παιχνίδι με 17 πόντους (4/5 τρίποντα), 15 πρόσθεσε ο Ακίλε Πολονάρα, 14 ο Νταισόν Πιερ, 12 ο Ντέβιν Μπούκερ και από 11 οι Γκούντουριτς και Χένρι.

Τα δεκάλεπτα: 11-17, 36-39, 66-59, 94-80

Ένας... μουδιασμένος Ολυμπιακός εμφανίστηκε στο παρκέ του “Ulker Sports and Event Hall” που επέλεξε το σετ παιχνίδι, αλλά παρουσιαζόταν άστοχος στα πρώτα λεπτά. Η συνεργασία Βεζένκοφ με Φαλ, με τον πρώτο να του βγάζει ασίστ και τον δεύτερο να σκοράρει ήταν ό,τι καλύτερο εμφάνισε η ομάδα του Πειραιά στα πρώτα λεπτά, την ώρα που η Φενέρ είχε διάθεση να τρέξει. Μετά το 10-7 των γηπεδούχων (με 5 πόντους του Πολονάρα), η είσοδος του Γιώργου Πρίντεζη (στον πάγκο ο Φαλ) αναμόρφωσε τους «ερυθρόλευκους». Ο πάουερ φόργουορντ του Ολυμπιακού πέτυχε 6 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ και οδήγησε την ομάδα του σε επιμέρους σκορ 1-10, για το 11-17, στο 10ο λεπτό.

Το κακό αμυντικό transition του Ολυμπιακού στην αρχή της 2ης περιόδου επέτρεψε στην ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς να καλύψει τη διαφορά και να πάρει προβάδισμα με βραχεία κεφαλή. Πέντε πόντοι του Χένρι και 2 του Μπίρσεν έφεραν τη Φενερμπατσέ στο +1, 18-17. Ο Πρίντεζης παρέμεινε, όμως στυλοβάτης του Ολυμπιακού, αφού με δικό του τρίποντο οι Πειραιώτες προσπέρασαν με 20-22.

Σ’ εκείνο το σημείο, όμως ο ΜακΚίσικ έπεσε άτσαλα στο παρκέ και πήρε υποβασταζόμενος τον δρόμο προς τα αποδυτήρια δείχνοντας να πονά πολύ στο γόνατο (δεν ξανάπαιξε ο Αμερικανός).

Η Φενέρ συνέχισε να «χτυπά» στη ρακέτα με εκφραστή κυρίως τον Ντέβιν Μπούκερ, αλλά ακολούθησαν δύο τρίποντα (ένα ακόμη από Πρίντεζη και ένα από τον Σλούκα) για το 24-28 των «ερυθρόλευκων». Με σερί 10-4 και σκόρερ τους Πιερ, Χένρι, Μαχμούτογλου και Πολονάρα, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, προηγήθηκε εν συνεχεία με 34-32.

Και σαν να μην έφτανε που είχε χάσει τον ΜακΚίσικ, ο Ολυμπιακός είδε και τον προπονητή του Γιώργο Μπαρτζώκα να παίρνει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια, μετά από διπλή τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες.

Κρατώντας τα λάθη του στα 3 σε 20 λεπτά (7 η Φενέρ) και με τον Παπανικολάου να το παίρνει προσωπικά, ο Ολυμπιακός αντέδρασε και πήγε στο +3 στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός πέτυχε επτά σερί πόντους στο τέλος της 2ης περιόδου, για το 36-39. Και πέρα από την εξαιρετική εμφάνιση του Πρίντεζη, ο Σλούκας είχε 7 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα στο α΄ μέρος κόντρα στην πρώην ομάδα του.

H άμυνα πρόδωσε τον Ολυμπιακό στην 3η περίοδο, όπως φαίνεται και από τους 30 πόντους που δέχτηκε σε αυτό το διάστημα. Αν και στην επίθεση έδειχνε αντίδραση, η ομάδα του Πειραιά υπέπεσε σε 9 λάθη σε αυτό το δεκάλεπτο και επέτρεψε στη Φενέρ να οικοδομήσει διαφορά. Μετά το 61-54 από τρίποντο του Μάρκο Γκούντουριτς, ο Σλούκας με δικό του τρίποντο μείωσε σε 61-57, αλλά ακολούθησε 5-2 από τους γηπεδούχους που ολοκληρώθηκε με buzzer beater τρίποντο του Νταϊσόν Πιερ, αφού ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε με φάουλ την αντίπαλό του (66-59 στο 30ο λεπτό).

Το -7 μετετράπη σε -10 (69-59) με νέο τρίποντο του Γκούντουριτς με την έναρξη της 4ης περιόδου για να βρεθεί και στο -15 (74-59) ο Ολυμπιακός, όταν ευστόχησε έξω από τα 6.75 ο Μπίρσεν για τη Φενέρ. Ο Πολονάρα «έγραψε» το 84-65 και το -19 ήταν πλέον μη αναστρέψιμο για τους παίκτες του Ολυμπιακού στα τρία λεπτά που απέμεναν.

Οι συνθέσεις:

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Σάσα Τζόρτζεβιτς): Μπίρσεν 5 (1), Χαζέρ 5 (1), Ακπινάρ 1, Μαχμούτογλου 17 (4), Χένρι 11, Πιερ 14 (2), Γκούντουριτς 11 (2), Φλόιντ 2, Μπούκερ 12 (2), Πολονάρα 15 (3), Ντουβερίογλου 1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5 (1), Ντόρσεϊ 14 (4), Λαρεντζάκης, Φαλ 6, Σλούκας 14 (2), Μάρτιν 10, Βεζένκοφ 5 (1), Πρίντεζης 12 (2), Παπανικολάου 12 (2), ΜακΚίσικ 2

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΣΟΕΕ: Εισαγγελική παρέμβαση για την επίθεση στον καθηγητή

#MeToo: Η πρώτη δίκη στην Ελλάδα - Τι λέει η καταγγέλλουσα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης