Βόρεια Κορέα – Κιμ Γιονγκ Ουν: Νέα εκτόξευση πυραύλου

Η πυραυλική δοκιμή προκάλεσε την καταδίκη τόσο της Ουάσιγκτον όσο και του Τόκιο, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ δεν έκρυψε την ανησυχία του.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βορείου Κορέας μετέδωσε σήμερα ότι η χώρα πραγματοποίησε μία επιτυχημένη εκτόξευση ενός υπερηχητικού πυραύλου, παρουσία του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν για πρώτη φορά έπειτα από περίπου ενάμιση χρόνο.

Ήταν η δεύτερη εκτόξευση πυραύλου στην οποία προχώρησε η Βόρεια Κορέα μέσα σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας, στον απόηχο της δέσμευσης του Κιμ Γιονγκ Ουν την Πρωτοχρονιά να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του με προηγμένη τεχνολογία, σε μία περίοδο κατά την οποία οι συνομιλίες με τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ έχουν «παγώσει».

«Η πυραυλική δοκιμή είχε στόχο την τελική επαλήθευση των τεχνικών προδιαγραφών του ανεπτυγμένου υπερηχητικού οπλικού συστήματος», ανέφερε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, συμπληρώνοντας ότι «η ανώτερη ικανότητα ελιγμών του υπερηχητικού όπλου επαληθεύτηκε με εντυπωσιακό τρόπο κατά το τελευταίο στάδιο των δοκιμών».

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προέτρεψε τους στρατιωτικούς επιστήμονες να «επιταχύνουν περαιτέρω τις προσπάθειες για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και ποσότητας, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό τους», μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ήταν η πρώτη φορά από τις αρχές του 2020 που ο Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσε το παρών σε μία πυραυλική δοκιμή. «Η παρουσία του καταδεικνύει την προσήλωσή του σε αυτό το πρόγραμμα», σχολίασε ο Άνκιτ Πάντα, αναλυτής του Carnegie Endowment for International Peace με έδρα τις ΗΠΑ.

