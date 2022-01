Life

“The 2night Show” - Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Ζορίστηκα και βασανίστηκα πολύ

Όλα όσα είπε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή “The 2night Show”.

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Τρίτης στην εκπομπή “The 2night Show”.

Η αγαπημένη ηθοποιός, παραχώρησε μία συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στην οποία μίλησε μεταξύ άλλων για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει αλλά και για τη σχέση της με τον σύζυγό της Φώτη Μπερνάντο.

Όσον αφορά την υπερακουσία η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ανέφερε: «Κάποια στιγμή έκανα πλύση με φυσιολογικό ορό στην μύτη, όπως κάνουν πολλοί άνθρωποι και δημιούργησα ένα τραύμα, έσπασα μια μεμβράνη στο τύμπανο. Η υπερακουσία κι ότι έχει να κάνει με το αυτί είναι μια πολύ ευαίσθητη περίπτωση. Είναι πολύ εσωτερικό, χάνεις την ισορροπία σου και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις σωστά… Είναι μια ευαισθησία στους ήχους. Μπορεί κάποιος να κουνούσε το χαρτί και να πεταγόμουν και πέρα από αυτό άκουγα την φωνή μου μέσα εκατό φορές πάνω. Ζορίστηκα και βασανίστηκα πολύ, με είχε πάρει αρκετά από κάτω. Κάποια στιγμή είπα θα ζήσω με αυτό και θα το δω αλλιώς. Από εκείνη την ημέρα άρχισα να καλυτερεύω. Δεν είναι μαγικό, είναι επειδή άλλαξα αντιμετώπιση και το αγάπησα».

Επιπλέον, μίλησε για τον σύζυγό της Φώτη Μπερνάντο με τον οποίο έχουν δύο παιδιά και είπε πως εδώ και μια δεκαετία μαζί πως δεν έχει τελειώσει ο έρωτας στη σχέση τους και πως δεν έχει σκεφτεί ποτέ τον χωρισμό.

