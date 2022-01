Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Παιδίατροι: Οδηγίες για τον εμβολιασμό των παιδιών

Τι θα πρέπει να κάνουν οι γονείς όταν το παιδί τους έχει συγκεκριμένα συμπτώματα λίγες ημέρες πριν τον εμβολιασμό του.

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών παιδιάτρων ενημερώνει τους γονείς των παιδιών, που παρουσιάζουν συμπτωματολογία λοίμωξης (πυρετό, βήχα, συνάχι, εμετούς ή διάρροιες) ή γενικότερα είναι αδιάθετα, πριν προχωρήσουν στον εμβολιασμό του παιδιού τους κατά της νόσου covid-19, να μιλήσουν πρώτα με τον παιδίατρό τους και να ζητήσουν να το εξετάσει.

Με τα σχολεία ανοιχτά και την κοινωνία σε πλήρη κινητικότητα, η γρίπη και οι λοιμώξεις του αναπνευστικού την περίοδο αυτή θα ταλαιπωρήσουν μεγάλο μέρος του παιδικού πληθυσμού, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία .

«Δεν είναι λίγες οι φορές που ένας βήχας μπορεί να είναι αποτέλεσμα βρογχίτιδας ή πνευμονίας, ή ακόμα και μόλυνσης με την παραλλαγή όμικρον του κορονοϊού», σημειώνουν οι γιατροί.

Για όσα είναι με πυρετό την ημέρα του εμβολιασμού, ή 1-2 ημέρες πριν, ας επικοινωνήσουν με τον παιδίατρο που τα παρακολουθεί. Ας ζητήσουν να τα εξετάσει και στην περίπτωση που θα τους συστήσει να αναβάλουν τον εμβολιασμό, να ακολουθήσουν την συμβουλή του.

«Εμβολιάστε τα παιδιά σας κατά της Covid-19. Το εμβόλιο της Pfizer στα παιδιά έχει αποδειχτεί ασφαλές και πολύ αποτελεσματικό», καταλήγει η Ομοσπονδία.

