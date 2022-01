Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – αντιεμβολιαστές: Το προφίλ των αρνητών

Πόσοι Έλληνες αρνούνται να εμβολιαστούν και πόσοι είναι ακόμη διστακτικοί. Τα ποσοστά σε άντρες και γυναίκες και σε κατοίκους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Η αναλογία των εμβολιασμένων/θετικών να κάνουν το εμβόλιο Ελλήνων παρουσίασε σταθερή άνοδο από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2021, αλλά και από εκεί και πέρα παρέμεινε σταθερή/οριακά αυξανόμενη στις τρεις τελευταίες μετρήσεις, με τη μικρή αύξηση να προέρχεται κυρίως από τις μεγάλες ηλικίες. Στις αρχές του 2022 το 9% των Ελλήνων - δηλαδή σχεδόν ο ένας στους δέκα - αποκλείουν να κάνουν το εμβόλιο, ενώ το 8% εμφανίζονται ακόμη διστακτικοί (απαντώντας "μπορεί ναι/μπορεί όχι"). Συνολικά το ποσοστό όσων αρνούνται ή διστάζουν, κινείται στο 17%.

Αυτό προκύπτει από την τελευταία έρευνα της Focus Bari | YouGov, η οποία από τον Ιανουάριο έως τις τελευταίες μέρες του Δεκεμβρίου 2021, διενέργησε οκτώ πανελλαδικές έρευνες παρακολουθώντας την αναλογία των εμβολιασμένων, θετικά διακείμενων, σκεπτικών και αρνητικά διακείμενων Ελλήνων προς το εμβόλιο κατά της Covid-19. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας μέτρησης που διενεργήθηκε μεταξύ 21-31 Δεκεμβρίου σε δείγμα 1.002 Ελλήνων 18-74 ετών:

Λίγο περισσότεροι από τέσσερις στους πέντε Έλληνες (το 83%) έχουν ήδη κάνει/έχουν ραντεβού/θα κάνουν οπωσδήποτε το εμβόλιο.

Οι νεαρότερες ηλικίες έως 44 ετώ ν παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά των διστακτικών, ενώ μια σταθερή αναλογία «αρνητών» βρίσκεται σε όλες τις ηλικίες. Οι περισσότεροι αρνητές (15%) και οι περισσότεροι διστακτικοί (13%) βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών, ενώ στους άνω των 55 ετών τα ποσοστά αρνητών είναι 8% και των διστακτικών 5%.

