“ΓΕΦΥΡΑ”: νέα στήριξη σε δανειολήπτες

Τι δείχνουν τα δεδομένα του Υπ. Οικονομικών για την πορεία του προγράμματος. Τι μπορούν να κάνουν οι δικαιούχοι με μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του:

"Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει την οικονομική στήριξη των πληγέντων νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την πανδημία του κορονοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, προέβη, στις 29 Δεκεμβρίου 2021:

Στη δέκατη τέταρτη φάση πληρωμών της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 1», που αφορά σε δάνεια 1ης κατοικίας και

Στην έκτη φάση πληρωμών της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», που αφορά σε επιχειρηματικά δάνεια.

Οι πληρωμές του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 1» στα τέλη Δεκεμβρίου ανήλθαν συνολικά στα 12,3 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στην επιδότηση 114.900 δανείων 1ης κατοικίας και 73.120 δικαιούχων.

Η κρατική επιδότηση συνεχίζεται έως ότου όλοι οι δικαιούχοι λάβουν 3 μήνες πρόσθετη επιδότηση, δηλαδή συνολική επιδότηση διάρκειας 12 μηνών.

Οι δικαιούχοι για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η 9μηνη επιδότηση, θα λάβουν την πρόσθετη επιδότηση 3 μηνών, μετά το πέρας του 9μηνου τους.

Συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες δεκατρείς φάσεις πληρωμών, των μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021, το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα, ανέρχεται στα 247 εκατ. ευρώ σε 75.666 δικαιούχους.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά στα 43,7 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στην επιδότηση 18.773 δανείων και 10.533 δικαιούχων, οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά τουλάχιστον 20% το 2020, συγκριτικά με το 2019.



Συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες πέντε φάσεις πληρωμών, των μηνών Ιουλίου – Νοεμβρίου 2021, το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα, ανέρχεται στα 256,3 εκατ. ευρώ σε 10.533 δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι για όσους δικαιούχους ρύθμισαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους με τους πιστωτές κατά τους προηγούμενους 3 μήνες (Οκτώβριο – Δεκέμβριο 2021, σύμφωνα με την 3μηνη παράταση που θεσπίστηκε με τον Νόμο 4842/2021), η 8 μηνών επιδότηση ξεκινάει σταδιακά και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2022.

Αθροίζοντας τις πληρωμές των δύο προγραμμάτων, το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα, ανέρχεται στα 503,3 εκατ. ευρώ σε συνολικά 86.199 δικαιούχους.

Με την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, η Κυβέρνηση ενισχύει το πλέγμα μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να ξεπεράσουν τις παρούσες δυσκολίες το συντομότερο δυνατό. Ταυτόχρονα, επιβραβεύει, για πρώτη φορά, τη συνέπεια και ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών".

