Σεισμός στην Ικαρία

Η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 17 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Ικαρίας.

Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφηκε στις 00:54 στον θαλάσσιο χώρο, 17 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Ικαρίας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

