Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Επικοινωνιακή η σημερινή μέρα (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα

"Η σημερινή είναι μία πολύ επικοινωνιακή ημέρα", όμως όπως τόνισε η Λίτσα Πατέρα "είμαστε υπεραισιόδοξοι και αυτό χρειάζεται προσοχή".

"Μπορεί να δούμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά αλλά να μην είναι τόσο", επισήμανε και πρόσθεσε πως "από αύριο ο Ερμής είναι ανάδρομος", πράγμα που σημαίνει επαναξιολόγηση.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε την ενότητα με τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





