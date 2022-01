Πολιτική

“Ενώπιος Ενωπίω” - Μητσοτάκης: νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

Ο Πρωθυπουργός απόψε στο «Ενώπιος Ενωπίω» για τον κατώτατο μισθό, τα σχολεία και την Όμικρον, τα μέτρα στήριξης για την οικονομία και τις εκλογές.

Nέα εμπροσθοβαρή αύξηση του κατώτατου μισθού από 1ης Μάϊου και όχι από τον Ιούλιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», που θα προβληθεί απόψε στις 23:45.

«Έχω ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών να εκκινήσει άμεσα τη διαδικασία για δεύτερη αύξηση κατωτάτου που θα εφαρμοστεί από 1η Μαΐου και εκτιμώ ότι θα είναι σημαντική και πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που είδαν την 1η Ιανουαρίου», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τοποθετείται για την εξέλιξη της μετάλλαξης Όμικρον, την επαναλειτουργία των σχολείων και προαναγγέλλει νέο πακέτο στήριξης επιχειρήσεων που πλήττονται από τα τελευταία περιοριστικά μέτρα.

«Αύριο τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Εργασίας θα ανακοινώσουν ένα νέο πλαίσιο στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων σε κλάδους οι οποίοι επλήγησαν από αυτό που συνέβη από την Πρωτοχρονιά και μετά. Αναφέρομαι και στους κλάδους του πολιτισμού και του κλάδου της εστίασης που έχουν υποστεί μια ζημιά θα έχουν τη δυνατότητα για δύο εβδομάδες σε πρώτη φάση -εκτιμούμε ότι τα μέτρα δεν χρειαστεί να τα κρατήσουμε περισσότερο-να βάλουν το 25% των εργαζομένων τους σε καθεστώς αναστολής άρα να πληρώνονται από το κράτος», είπε ο Πρωθυπουργός.

Ανοίγει τα χαρτιά του για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και για τα πρόστιμα που θα αρχίσουν από την Δευτέρα να βεβαιώνονται στους ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 ετών.

«Το μεγάλο πολιτικό κόστος το έχουμε ήδη αναλάβει την Δευτέρα θα βεβαιωθούν πρόστιμα, 50 ευρώ σε πρώτη...», είπε σχετικά, ενώ σε επισήμανση ότι, κάποιοι συμπολίτες μας ζουν με πολύ χαμηλές συντάξεις, απάντησε πως «υπάρχει η επιλογή να κάνεις το σωστό αυτό που έκαναν 9 στους 10, εμβολιάζεσαι και δεν πληρώνεις, μου έκανε εντύπωση η συζήτηση περί δήθεν αναβολής της ημερομηνίας επιβολής του προστίμου, θα ήταν πάρα πολύ άδικο για αυτούς που το έκαναν το εμβόλιο με δυσκολία, με καχυποψία. Αλλά το έκαναν και σήμερα είναι διπλά ανακουφισμένοι, γιατί προστατευτήκαν και δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν αυτό το πρόστιμο που ναι δεν είναι αμελητέο .Δεν νοείται υποχρεωτικότητα χωρίς κύρωση.».

Αποκαλυπτικός είναι για τα σενάρια ανασχηματισμού αλλά και για τον χρόνο των εθνικών εκλογών. Απόψε ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά στο Νίκο Χατζηνικολάου για τις πρόσφατες εξελίξεις με τις καταλήψεις στα Πανεπιστήμια και για την σχέση του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.





