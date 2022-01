Κόσμος

Πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ: Η “συγγνώμη” στη Βασίλισσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συζήτηση για την αντικατάσταση του Μπόρις Τζόνσον και η απολογία του προς τη Βασίλισσα Ελισάβετ.

Στην Βρετανία συγγνώμη ζήτησε από το παλάτι το πρωθυπουργικό γραφείο μετά την αποκάλυψη ότι μια μέρα πριν από την κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου διοργανώθηκαν δύο αποχαιρετιστήρια πάρτι στους χώρους της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Είναι βαθιά λυπηρό το γεγονός ότι αυτό συνέβη σε ώρα εθνικού πένθους και το πρωθυπουργικό γραφείο ζήτησε συγνώμη από το Παλάτι», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Μπόρις Τζόνσον.

Τη νέα αποκάλυψη έκανε η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Daily Telegraph και, όπως γράφει, τα δύο πάρτι πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικά μέρη της πρωθυπουργικής κατοικίας για να αποχαιρετιστούν δύο εργαζόμενοι του πρωθυπουργικού γραφείου. Πρόκειται για τον τότε διευθυντή επικοινωνίας του βρετανού πρωθυπουργού, τον Τζέιμς Σλακ, και έναν από τους επίσημους φωτογράφους του Μπόρις Τζόνσον.

Αν και ο βρετανός πρωθυπουργός δεν ήταν παρών στις συγκεντρώσεις αυτές, καθώς βρισκόταν στην εξοχική του κατοικία, οι νέες αποκαλύψεις δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τη θέση του στην Ντάουνινγκ Στριτ, επισημαίνουν οι αναλυτές στο Λονδίνο. Μάλιστα εκτιμούν ότι θα ακολουθήσουν και άλλες σχετικές αποκαλύψεις.

Με αυτά και με τ' άλλα ήδη στον δημόσιο διάλογο της χώρας έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την αντικατάσταση του Μπόρις Τζόνσον. Ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ και η υπουργός Εξωτερικών Λία Τρας θεωρούνται πιθανοί διεκδικητές του χρίσματος.

Για να προχωρήσει η διαδικασία ανάδειξης νέου ηγέτη των Συντηρητικών θα πρέπει 54 βουλευτές του κόμματος να στείλουν επιστολή στην επιτροπή 1922 (αυτή που είναι υπεύθυνη για τις εσωκομματικές εκλογές), με την οποία θα ζητάνε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία εκλογής νέου ηγέτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρισμός: Απογειώθηκε το Visit Greece app

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: δεκάδες τοκετοί χωρίς να νοσήσει νεογνό

Θύμα ξυλοδαρμού νεαρός σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη