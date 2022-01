Κόσμος

Ιρλανδία - Γυναικοκτονία: σκότωσαν δασκάλα που έκανε τζόγκινγκ

Εν ψυχρώ δολοφονήθηκε μία νεαρή δασκάλα, ενώ έκανε τζόγκιγνκ στο κέντρο της πόλης που ζει.

Χιλιάδες άνθρωποι, σιωπηλοί και κρατώντας κεριά, απέτισαν φόρο τιμής σήμερα σε πόλεις σε ολόκληρη την Ιρλανδία, στη μνήμη μιας νεαρής γυναίκας που δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι, ενώ έκανε τζόγκινγκ, σε μια «στιγμή ορόσημο», σύμφωνα με ακτιβιστές, στις εκκλήσεις να τερματιστεί η βία κατά των γυναικών.

Η Άσλινγκ Μέρφι δολοφονήθηκε στη γενέτειρά της, την πόλη Τάλαμορ την Τετάρτη, ενώ γυμναζόταν σε μια δημοφιλή διαδρομή δίπλα σε ένα ποτάμι. Η αστυνομία λέει ότι η επίθεση εναντίον της 23χρονης δασκάλας ήταν πιθανόν τυχαία και ότι ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Η δολοφονία σόκαρε τη χώρα και περίπου 100 συγκεντρώσεις οργανώθηκαν ως φόρος τιμής στην Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, μεταξύ άλλων έξω από το κοινοβούλιο του Δουβλίνου, όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 16.30 τοπική ώρα, την ίδια σχεδόν ώρα που η Μέρφι δέχθηκε την επίθεση.

«Έχω βαρεθεί κάθε φορά που ακούω ότι μια νέα γυναίκα δολοφονείται να σκέφτομαι "Θεέ μου, είναι κάποια που γνωρίζω;". Υπάρχει ένα ενδημικό φαινόμενο παγκοσμίως κι αυτό είναι η έμφυλη βία κατά των γυναικών», δήλωσε η Σάλι Αν ΜαΚάρθι, μια 25χρονη φοιτήτρια της νομικής, η οποία κρατούσε ένα πλακάτ με το σύνθημα «Θέλω να νιώθω ασφαλής».

«Η καημένη η Άσλινγκ πιθανόν βγήκε να τρέξει με τη σκέψη "εάν βγω τώρα έξω, θα είμαι πίσω στο σπίτι προτού σκοτεινιάσει". Εγώ και κάθε νεαρή γυναίκα έχουμε βαρεθεί να ζούμε τη ζωή μας κάνοντας όλες αυτές τις αλλαγές στη συμπεριφορά μας απλά για να νιώθουμε ασφαλείς. Δεν θα πρέπει να ζω έτσι».

Πολίτες εναπόθεσαν λουλούδια έξω από τις πύλες του κοινοβουλίου, όπως έκαναν και πολιτικοί, μεταξύ αυτών ο πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν. Η Μέρφι ήταν μουσικός και φίλοι της έπαιζαν παραδοσιακή ιρλανδική μουσική, την ώρα που το πλήθος παρέμενε σιωπηλό για μια ώρα.

Η επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Γυναικών, που οργάνωσε την κεντρική συγκέντρωση, δήλωσε πως ο θυμός «αναμφίβολα» αποτελεί μια στιγμή- ορόσημο στην εκστρατεία για τον τερματισμό της βίας των ανδρών σε βάρος των γυναικών.

Ο Μάρτιν είπε ότι η κυβέρνηση εργάζεται τον τελευταίο χρόνο σε μια εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής, σεξουαλικής και έμφυλης βίας, το κεντρικό σημείο της οποίας είναι μηδενική ανοχή για τη βία εναντίον των γυναικών.

«Υπάρχει μια κουλτούρα στην κοινωνία μας που δημιουργεί τις συνθήκες κατά τις οποίες η βία εναντίον των γυναικών συμβαίνει και συμβαίνει τόσο συχνά», επισήμανε ο αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κυβέρνησης Λίο Βαράντκαρ, τονίζοντας πως η χώρα έχει συγκλονιστεί από τη δολοφονία.

«Εμείς ως άνδρες έχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη να κατανοήσουμε τους παράγοντες που οδηγούν σε αύξηση τις βίαιες συμπεριφορές εναντίον των γυναικών και να διδάσκουμε τα αγόρια μας και να διδάσκουμε τους εφήβους μας σχετικά με το τι είναι σωστό και λάθος».

