Κορονοϊός - αντιικά φάρμακα: Ανοίγει η πλατφόρμα

Θέμα χρόνου είναι να ξεκινήσει την λειτουργία της η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων των γιατρών για την χορήγηση της νέας θεραπείας με τα αντιικά φάρμακα σε ασθενείς covid που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι ίδια με αυτή της χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή μέσα σε διάστημα λίγων ωρών. Σημειώνεται ότι τα αντιικά χάπια έχουν θετική γνωμοδότηση και έως ολοκληρωθεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής έγκρισης, η θεραπεία μπορεί να χορηγείται με έγγραφη συναίνεση των ασθενών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η θεραπεία θα χορηγείται για 5 ημέρες και θα πρέπει να ξεκινά μέσα στις πρώτες 5 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και τη διάγνωση της νόσου. Οι γιατροί που θα κάνουν την συνταγογράφηση θα παρακολουθούν και την πορεία της νόσου , της 7η μέρα της χορήγησης και την 28η μέρα.

Η χώρα μας έχει παραλάβει 5.700 θεραπείες της μολνουπιραβίρης για την covid-19 και μετά την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), που αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, θα παραληφθούν άλλες 25.000 θεραπείες, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.

Η θεραπεία έχει λάβει ήδη άδεια επείγουσας χρήσης από τον Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Στη χώρα μας, ωσότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής έγκρισης, η θεραπεία μπορεί να χορηγείται με έγγραφη συναίνεση των ασθενών.





