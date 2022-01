Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Μεγάλωσε σημαντικά το Σάββατο ο αριθμός των ασθενών που εξέπνευσαν από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ αυξητικά κινήθηκε ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 17.447 νέα κρούσματα , εκ των οποίων 64 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 6.590 νέα κρούσματα, ενώ στη Θεσσαλονίκη 1671.

Τριψήφιος είναι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στις περιφέρειες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αργολίδας

Αρκαδίας

Αχαΐας

Βοιωτίας

Γρεβενών

Δράμας

Έβρου

Εύβοιας

Ηλείας

Ημαθίας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Καβάλας

Καρδίτσας

Κέρκυρας

Κιλκίς

Κοζάνης

Κορινθίας

Λάρισας

Λασιθίου

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Ξάνθης

Πέλλας

Πιερίας

Ρεθύμνου

Ροδόπης

Ρόδου

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Χαλκιδικής

Χανίων

Η κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφέρεια

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:





