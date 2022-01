Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Τρίποντο στην Τούμπα επί του ΟΦΗ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με…αρχηγό τον Κούρτιτις, ο «δικέφαλος του Βορρά» διέλυσε τον ΟΦΗ.

Με το 11ο και 12ο γκολ του στο πρωτάθλημα, ο Γιασμίν Κούρτιτς (55’πέν., 76’) οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην πολύτιμη νίκη με σκορ 3-0 επί του ΟΦΗ στη γήπεδο της Τούμπας, σε αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική της Super League. «Τρίποντο» που ήρθε πολύ πιο δύσκολα για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου απ’ ό,τι δείχνει το τελικό σκορ. Του 1-0 προηγήθηκε γκολ των Κρητικών, το οποίο και ακυρώθηκε με τη χρήση του VAR, για να πετύχει αργότερα ο Σλοβένος μέσος και το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Κάρολ Σφιντέρσκι (84’).

Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στον ΠΑΟΚ, με τον Ντόουγκλας Αουγκούστο να εκμεταλλεύεται το λάθος του Τριαντάφυλλου Πασαλίδη, αλλά να σημαδεύει την εξωτερική πλευρά των δικτύων της εστίας του Μπόι Βάτερμαν στο 6ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν… στις ευκαιρίες πέντε λεπτά αργότερα, αλλά το σουτ του Κοσμά Τσιλιανίδη από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι. Ήταν, ουσιαστικά, και οι μοναδικές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος.

Το δεύτερο ξεκίνησε με φάση-φωτιά, η οποία και άλλαξε τη ροή του αγώνα. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έφυγε στην αντεπίθεση, ο Πραξιτέλης Βούρος έσωσε τον ΟΦΗ σταματώντας την μπάλα και στην απέναντι εστία ο Τσιλιανίδης νίκησε τον Πασχαλάκη σκοράροντας. Ωστόσο, έπειτα από τη χρήση του VAR, το γκολ ακυρώθηκε και δόθηκε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ για χέρι του Βούρου. Πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Κούρτιτς για το 1-0 στο 55’. Ήταν το 12ο φετινό κερδισμένο πέναλτι για τον ΠΑΟΚ και 10ο που εκτελέστηκε εύστοχα. Τα πάντα τελείωσαν στο 76’, όταν ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ βρήκε τον Κούρτιτς εντός περιοχής κι ο πρώην μέσος της Πάρμα νίκησε εκ νέου τον Βάτερμαν για το 2-0. Οκτώ λεπτά μετά, ο Σφιντέρσκι, που μόλις είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι, εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Βάτερμαν για το τελικό 3-0.

Αυτή ήταν η έβδομη διαδοχική νίκη σε όλες τις διοργανώσεις για τον ΠΑΟΚ που ανέβηκε, έστω και προσωρινά, στη δεύτερη θέση της κατάταξης, υποχρεώνοντας τον ΟΦΗ στη δεύτερη φετινή εκτός έδρας ήττα του.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Κρέσπο, Αουγκούστο – Βούρος, Μεγιάδο, Γκαγέγκος, Νέιρα, Πασαλίδης.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κρέσπο, Βιεϊρίνια (74’ Φερέιρα), Τσιγγάρας (63’ Σβαμπ), Κούρτιτς, Αουγκούστο (63’ Μπίσεσβαρ), Ζίβκοβιτς Α., Μιτρίτσα (63’ Ζαμπά), Άκπομ (80’ Σφιντέρσκι).

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Βάτερμαν, Πασαλίδης, Νέιρα (83’ Φαν Ντάινεν), Βούρος (88’ Μαρινάκης), Γκαγέγκος, Γιαννούλης, Τσιλιανίδης (70’ Ντουρμισάι), Τοράλ (83’ Ναμπί), Μεγιάδο (70’ Καμάου), Ντε Γκουζμάν, Μπαλογιάννης.

***Από τέσσερις κίτρινες κάρτες συμπλήρωσαν Χουάν Νέιρα και Πραξιτέλης Βούρος και θα απουσιάσουν σε ένα από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του ΟΦΗ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ένταση και μολότοφ στην πορεία αντιεξουσιαστών (βίντεο)

Μαδιάς στον ΑΝΤ1: Ίδια ίχνη του οχήματος Μονογυιού με Mad Clip (βίντεο)

Όλεγκ Νταντσένκο: Ο Άρης για το θάνατο της γυναίκας του