Αυστραλία - Τζόκοβιτς: Ακυρώθηκε η βίζα του

Ο Σέρβος τενίστας δεν θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής στο Australian Open και θα απελαθεί.

Με απόφασή του το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας ακύρωσε την βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς, οπότε ο Σέρβος τενίστας δεν θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής στο Australian Open και θα απελαθεί από την χώρα.

Η απόφαση των τριών δικαστών ήταν ομόφωνη κι ως εκ τούτου ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον 21ο τίτλο Grand Slam στην καριέρα του.

Πλέον, μετά την εξέλιξη αυτή, ο «Νολε» δεν έχει το δικαίωμα νέας έφεσης και θα πρέπει να μπει στο αεροπλάνο επιστροφής στην πατρίδα του. Ήδη, οι αρχές της χώρας είχαν ακυρώσει την βίζα του, λόγω του ότι δεν είχε εμβολιαστεί κατά της Covid-19, ο 34χρονος αθλητής προσέφυγε κατά της απόφασης αυτής, αλλά δεν δικαιώθηκε τελικά και θ΄ απελαθεί από την «χώρα των καγκουρό».

Οι τελευταίες ελπίδες του νο1 της παγκόσμιας κατάταξης για να συμμετάσχει στο πρώτο Major του 2022 τερματίστηκαν το πρωί της Κυριακής στις 9 (ώρα Ελλάδας). Το Δικαστήριο έδωσε τέλος σε μία υπόθεση που έχει απασχολήσει την χώρα, αλλά και την κοινή γνώμη, τις τελευταίες 10 ημέρες.

Το πάνελ των τριών δικαστών αποδέχθηκε τα επιχειρήματα των εκπροσώπων της κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οποία η συνεχιζόμενη παρουσία του Τζόκοβιτς κινδύνευε να πυροδοτήσει το αντιεμβολιαστικό αίσθημα στη διάρκεια της χειρότερης φάσης που βρίσκεται η πανδημία στην Αυστραλία, από τότε που εμφανίστηκε.

Μία ιατρική εξαίρεση που επέτρεψε στον Σέρβο να εισέλθει στην Αυστραλία χωρίς να έχει εμβολιαστεί «πυροδότησε» την οργή στην Αυστραλία και έγινε πολιτικό ζήτημα για τον πρωθυπουργό Σκοτ Μόρισον, ο οποίος πρέπει να προκηρύξει ομοσπονδιακές εκλογές πριν από τον Μάιο.

