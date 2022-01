Οικονομία

Πρόεδρος ΡΑΕ για ενεργειακή κρίση: Πότε θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωση των τιμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αθ, Δαγούμας εξήγησε πως οι πρωτόγνωρες αυξήσεις στη τιμή χονδρικής του φυσικού αερίου, εκτοξεύουν τους λογαριασμούς και του ρεύματος.

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ, Αθανάσιος Δαγούμαε, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», εξήγησε πως οι πρωτόγνωρες αυξήσεις στην χονδρεμπορική τιμή του φυσικού αερίου μετακυλίονται στην λιανική και οδηγούν στις μεγάλες αυξήσεις τόσο στους λογαριασμούς του φυσικού αερίου όσο και του ρεύματος σε όλους τους παρόχους, οι οποίοι είναι περίπου 20 στη χώρα μας.

Όπως είπε ο κ. Δαγούμας αλλάζει και το έντυπο των λογαριασμών ώστε να γίνονται κατανοητές οι αυξήσεις αλλά και οι επιδοτήσεις προς όφελος των καταναλωτών, την ώρα που μόνο την Παρασκευή περισσότεροι από 100 καταναλωτές είχαν υποβάλει παράπονα στη σχετική πλατφόρμα.

Απαντώντας στο ερώτημα πότε θα δούμε αποκλιμάκωση στις τιμές, ο Πρόεδρος της ΡΑΕ δήλωσε πως μια πρώτη αποκλιμάκωση αναμένεται τον Απρίλιο, αλλά ουσιαστικά οι τιμές αναμένεται να επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα μέσα στο 2023.

Ο κ. Δαγούμας πρόσθεσε πως η μεταβλητότητα στις τιμές του φυσικού αερίου είναι πολύ μεγάλη κι έχουμε τεράστιες αυξομειώσεις από εβδομάδα σε εβδομάδα.

Σε ότι αφορά το ερώτημα που τέθηκε αν η χώρα μας είναι η ακριβότερη στην Ε.Ε σε ότι αφορά τις τιμές του ρεύματος δεν ισχύει και συμπλήρωσε ότι για παράδειγμα αυτό το μήνα η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα είναι όντως από τος υψηλότερες, αλλά τον περασμένο μήνα ήταν κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρόστιμο σε ανεμβολίαστους άνω των 60: Τη Δευτέρα τα πρώτα πρόστιμα

Μπακς - Ράπτορς: Ο Αντετοκούνμπο δεν... έφτασε για τη νίκη

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σε 40 σημεία την Κυριακή