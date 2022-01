Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός στη Θεσσαλονίκη: η 24χρονη στον ΑΝΤ1 για το πάρτι στο ξενοδοχείο

Σοκάρει η περιγραφή της νεαρής για το πώς έγιναν τα πράγματα. Ανατροπή στην τοποθέτηση του 27χρονου. Κύκλωμα καταγγέλλει ο δικηγόρος της κοπέλας.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως μετά την καταγγελία της 24χρονης, για βιασμό σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη. Η νεαρή κοπέλα βρέθηκε στο πάρτι της Πρωτοχρονιάς, μετά από πρόσκληση φίλου. Αποφάσισε να φύγει, ήταν όμως μεθυσμένη, το σπίτι της ήταν μακριά και έκλεισε το δωμάτιο 510 στο ίδιο ξενοδοχείο προκειμένου να γυρίσει στο σπίτι της με ασφάλεια την επόμενη ημέρα.

«Στις 04.00 το πρωί φεύγοντας όλες μαζί από το ξενοδοχείο διαπίστωσα ότι δεν μπορούσα να οδηγήσω λόγω μέθης, δεν μπορούσα ούτε καν το αυτοκίνητο μου να εντοπίσω. Έτσι αποφάσισα να κλείσω ένα δωμάτιο και να κοιμηθώ στο ξενοδοχείο. Ανεβαίνοντας στο δωμάτιο μου συνάντησα στον διάδρομο τρεις άνδρες που ήταν στο πάρτι. Αυτοί, επειδή ήμουν σε άσχημη κατάσταση, με κάλεσαν στο δωμάτιο τους, λέγοντας ότι είναι καλύτερο. Από τότε δεν θυμάμαι τίποτα. Ξύπνησα το πρωί λίγο πριν τις 11.00 και βρισκόμουν σε ένα δωμάτιο που δεν γνώριζα. Είχε πεταμένα ανδρικά ρούχα και μια βαλίτσα ενώ πάνω στο τραπέζι είδα ένα χάπι ανδρικής διέγερσης. Το φόρεμα μου ήταν σηκωμένο και δεν φορούσα εσώρουχο. Αμέσως πήγα στο Αστυνομικό Τμήμα όπου έκανα την καταγγελία», περιγράφει η κοπέλα.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 27χρονος, στο όνομα του οποίου φέρεται να κλείστηκε το δωμάτιο στο οποίο ξύπνησε η 24χρονη. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε στις ανακριτικές αρχές και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η εισαγγελέας αφού άσκησε δίωξη για γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, ζήτησε αντίγραφα της δικογραφίας, προκειμένου να διαπιστώσει αν βρίσκεται πίσω από την υπόθεση κύκλωμα μαστροπών.

«Αν ήταν ο πρώτος βιασμός θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κύκλωμα που τροφοδοτεί τέτοια θέματα, αλλά μόνα τους γίνονται; Προσωπική μου άποψη είναι ότι τα στέλνουν στο στόμα του λύκου και οδηγούνται στο λάθος σε μια προσπάθεια για διασκέδαση», σημειώνει ο δικηγόρος της 24χρονης, Θάνος Ζιώγας.

Ο φερόμενος ως διοργανωτής του πάρτι, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες φαινόταν να παραδέχεται το γεγονός, με νέα ανάρτηση του, αρνείται τα πάντα και υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα επίθεσης και κλοπής του κινητού του τηλεφώνου. Μάλιστα ανήρτησε τις τελευταίες ώρες και φωτογραφία με την οποία δείχνει τα σημάδια στο πρόσωπο του.

«Η συγκεκριμένη δημοσίευση δεν πραγματοποιήθηκε από εμένα, αλλά από το πρόσωπο το οποίο έχω ήδη μηνύσει για αρπαγή, απειλή, παράνομη βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση….Το συγκεκριμένο άτομο μαζί με τους "συνοδούς" του την 1/1/2022 με χτύπησαν αλύπητα και στη συνέχεια στις 13/1/2022 μου απέσπασαν με τη βία το κινητό μου τηλέφωνο και ανέβασαν στο προφίλ μου στο Instagram το ψευδές κείμενο που αφορά σε συμβάν που δεν ήμουν παρών»

Θέση για τα όσα συνέβησαν πήρε και το κατάστημα στο οποίο φέρεται να είναι μέτοχος.

«Η επιχείρηση δεν έχει ουδεμία σχέση με το αναφερόμενο περιστατικό και με τον εργαζόμενο, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στο συγκεκριμένο περιστατικό έχει διακοπή η συνεργασία μας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της επιχείρησης.

Για την υπόθεση βιασμού της 24χρονης τοποθετήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ έχουν ήδη προκληθεί αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Η δικαιοσύνη οφείλει να διαλευκάνει απόλυτα τα ζητήματα αυτά με βάση τους νόμους και τα εργαλεία που διαθέτει. Η κυβέρνηση έχει κάνει πράγματα να στηρίξει τα θύματα κακοποίησης και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο ποινικός κώδικας», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Γιάννης Οικονόμου.

Φως στα όσα συνέβησαν αναμένεται να ρίξουν και οι υπόλοιπες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε η νεαρή κοπέλα μετά την καταγγελία.

