Ηρακλής: Με... άνεση πέρασε από το Ιβανώφειο ο Προμηθέας

Σε έναν επεισοδιακό αγώνα ο Προμηθέας κατόρθωσε να επικρατήσει του Ηρακλή με 95-82.

Με... σχετική άνεση, σε ένα παιχνίδι που φάνηκε... ιδιαίτερο πριν από την έναρξή του, ο Προμηθέας νίκησε σήμερα (16/1), στο Ιβανώφειο, για τη 12η αγωνιστική της Basket League, τον Ηρακλή, με 95-82.

Αναμέτρηση που άρχισε 10 λεπτά αργότερα από την αρχική ώρα που ήταν ορισμένο το τζάμπολ, λόγω μη παρουσίας γιατρού στο γήπεδο και διεκόπη από τους διαιτητές (έφυγαν στα αποδυτήρια), στα 1’56’’ πριν ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο, εξαιτίας έντασης που υπήρξε από την κερκίδα.

Το ματς άρχισε ένα τέταρτο περίπου αργότερα από τη στιγμή που διεκόπη, αφού εκκενώθηκε από τους φιλάθλους το Ιβανώφειο, με τους Πατρινούς να είναι αποτελεσματικότεροι από τους Θεσσαλονικείς και να παίρνουν, τελικά, τη νίκη.

Ο Προμηθέας είχε επιθετική πολυφωνία, με κορυφαίο εκτελεστή τον Δημήτρη Αγραβάνη (21π., 4 ριμπ., 3 ασ.), υπεροχή στη ρακέτα (41-36 τα ριμπάουντ) και εξαιρετικές συνεργασίες από τους παίκτες του (27 ασίστ, με τους «κυανόλευκους» να έχουν 10).

Ξεχώρισαν για τον Ηρακλή οι Τόνι Ντάγκλας (22π., 5 ασίστ), Μπράντον Γκάρετ (18π., 10 ριμπ).

Στα 4’29’’ πριν το τέλος του παιχνιδιού αποχώρησε τραυματίας απο το ματς για τους Θεσσαλονικείς ο Δημήτρης Σταμάτης. Η πρώτη διάγνωση για το πρόβλημά του έμπειρου γκαρντ αφορά σε τράβημα στον προσαγωγό.

Τα δεκάλεπτα: 16-21, 41-44, 62-71, 82-95

Με τον Δημήτρη Αγραβάνη βασικό επιθετικό εκφραστή και τους Ρογκαβόπουλο, Γκραντ να στηρίζουν το έργο του, ο Προμηθέας πήρε με το... καλησπέρα διαφορά 9 πόντων (3’ 2-11). Απόσταση που στο 12’ «ανέβηκε» στο +12 (16-28).

Η εκτελεστική δεινότητα του Ντάγκλας από τα 6.75 (3/3 τρίποντα), οι βοήθειες από τον Γκάρετ, συνδυαστικά με την άμυνα ζώνης που επιλέχθηκε να εφαρμοστεί για να περιοριστεί ο αντίπαλος, έδωσαν στον Ηρακλή επιμέρους σκορ 15-7, με το οποίο πλησίασε στους 4 πόντους στο 16’ (31-35).

Δύο λεπτά αργότερα οι Αχαιοί ήταν στο +9 (33-42), ακολούθησε η διακοπή στο ματς, η εκκένωση του γηπέδου από τους φιλάθλους που ήταν στις κερκίδες του Ιβανωφείου, με τον «Γηραιό» να επακακάμπτει αποφασιστικότερος στο παρκέ, στην έναρξη εκ νέου του παιχνιδιού και να μειώνει στο 20’ στους 3 πόντους (41-44).

Χαλαρές άμυνες , με αμφότερες τις ομάδες να εκφράζονται από τα 6.75, αποτέλεσαν χαρακτηριστικά της τρίτης περιόδου, στην αρχή της οποίας ο Προμηθέας προηγήθηκε με +7 (43-50). Ο Ηρακλής πλησίασε στους 3 πόντους (50-53), οι Πατρινοί δεν έχασαν, όμως, τη συγκέντρωση τους και ξέφυγαν ξανά με +9 στο 25’ (52-61). Εκτόξευσαν, δε, τη διαφορά στο +17 (74-81), στο 32’ και «καθάρισαν», ουσιαστικά, με τη νίκη.

Στο 34’ η απόσταση του Προμηθέα από τον Ηρακλή άγγιξε τη μέγιστη τιμή της, το +20 (67-87).

Διαιτητές: Κορομηλάς, Ζαχαρής, Μαλαμάς

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Κώστας Μέξας): Σταμάτης 11, Γκάρετ 18, Δημ. Αγραβάνης 11 (1), Ντολεζάι 5 (1), Ντάγκλας 22 (4), Γούλριτζ, Σκορδίλης 4, Φίλλιος, Πετανίδης, Παπαδάκης 11 (2)

ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΑΤΡΑΣ (Ηλίας Ζούρος): Ρέι 11 (3), Γκραντ 15, Αγραβάνης 21 (2), Γκίκας 5 (1), Ρογκαβόπουλος 10 (2), Γκάντι 8 (2), Χαντ 8, Σίμπσον 8 (2), Αντριτς 9 (2), Βασιλείου, Μπαζίνας, Τανούλης

