Κορονοϊός: Θετική η Έφη Αχτσιόγλου

Η ανακοίνωση της Έφης Αχτσιόγλου για τη νόσηση. Τα νεότερα για το μωρό της.

Ότι είναι θετική στον κορονοϊό ανακοίνωσε η Έφη Αχτσιόγλου μέσω ανάρτησής της στο Facebook.

Η Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ είχε ανακοινώσει πριν από μία εβδομάδα ότι είναι θετικό το μωρό της, όχι όμως η ίδια και το σύζυγός της Δημήτρης Τζανακόπουλος.

«Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά τον μικρούλη μας, κόλλησα κι εγώ κορονοϊό. Σήμερα είναι η έβδομη μέρα με συμπτώματα, τα οποία επιτέλους υποχωρούν. Ο μικρός είναι πλέον πολύ καλύτερα και αυτό είναι το πιο σημαντικό», έγραψε -μεταξύ άλλων- η Έφη Αχτσιόγλου.

