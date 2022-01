Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: “Λευκή” ισοπαλία στο ντέρμπι

Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι στη Λεωφόρο, που ήταν άγευστο.

Σε ένα άχρωμο και άγευστο (λόγω και του περιορισμένου αριθμού φιλάθλων) ντέρμπι στη Λεωφόρο, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0, για την 18η αγωνιστική της Super League. Πιο κινητικοί και φιλόδοξοι οι γηπεδούχοι, δεν κατάφεραν να διασπάσουν την καλά στημένη αμυντική γραμμή των «ερυθρολεύκων», που φάνηκε να ενδιαφέρονται περισσότερο να διατηρήσουν το αήττητο και το πέτυχαν, έστω κι αν η διαφορά τους από τον δεύτερο ΠΑΟΚ μειώθηκε στους εννέα βαθμούς.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε τρεις αλλαγές, σε σχέση με το παιχνίδι της περασμένης εβδομάδας με το Βόλο. Η μία ήταν υποχρεωτική, με τον Χουάνκαρ να αντικαθιστά τον τιμωρημένο Σάντσες, ενώ ο τεχνικός των «πρασίνων» επέλεξε τους Ρούμπεν Πέρεθ και Μαουρίτσιο στη μεσαία γραμμή, αντί τον Αλεξανδρόπουλου και Λούντκβιστ. Ο Μακέντα προτιμήθηκε και πάλι αντί του Καρλίτος στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη πλευρά, ο Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε τριάδα στην άμυνα, με τον Κώστα Μανωλά να μπαίνει για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα, μαζί με τους Παπασταθόπουλο και Μπα. Παράλληλα, ο Πορτογάλος προπονητής προχώρησε σε μία μίνι έκπληξη, επιλέγοντας στην 11άδα τον Τικίνιο και αφήνοντας στον πάγκο τον Ελ Αραμπί.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα από τα χειρότερα που έχουν παιχθεί ποτέ σε ντέρμπι «αιωνίων». Ο Ολυμπιακός μπήκε με περισσότερη όρεξη, αλλά με εξαίρεση ένα φάουλ σε πλεονεκτική θέση που... σπατάλησε ο Τικίνιο στο 7΄, σουτάροντας πάνω στο τείχος, δεν πλησίασε με αξιώσεις την εστία του Μπρινιόλι. Μετά το δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν το ματς και φάνηκαν πιο... φιλόδοξοι επιθετικά, χωρίς να μπορούν όμως να δημιουργήσουν από τον άξονα. Η μοναδική τους καλή φάση στο πρώτο μέρος ήρθε από μία πλαγιοκόπηση και σέντρα του Χουανκάρ στο 41΄, με τον Μακέντα να πιάνει την κεφαλιά, αλλά να στέλνει τη μπάλα ψηλά άουτ.

Η επιθετική ανυπαρξία των δύο ομάδων υποχρέωσε τους προπονητές τους να κάνουν αλλαγές στην ανάπαυλα. Ο Μαρτίνς άλλαξε σχήμα, περνώντας στο ματς τον Ελ Αραμπί δίπλα στον Τίκινιο (αντικαταστάθηκε ο Ρόνι Λόπες), ενώ ο Γιοβάνοβιτς άλλαξε σέντερ-φορ, με τον Ιωαννίδη να παίρνει τη θέση του Μακέντα. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι πιο δραστήριος, χωρίς όμως να δημιουργεί φάσεις, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύονταν να πλησιάσουν έστω την αντίπαλη περιοχή, ακόμη και μετά την είσοδο στο ματς του Βαλμπουενά. Λίγο αργότερα, ο Αϊτόρ αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων, αφήνοντας τη θέση του στον Βιτάλ.

Στο 77΄ οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για σπρώξιμο του Ρέαμπτσιουκ στον Παλάσιος, αλλά ο Πολωνός διαιτητής Παβέλ Ρατσκόφσκι δεν υπέδειξε κάτι, ούτε υπήρξε παρέμβαση από τον VAR (άλλωστε η μονομαχία φάνηκε να γίνεται εκτός μεγάλης περιοχής). Το τελευταίο κομμάτι του αγώνα κύλησε με τον Παναθηναϊκό να πιέζει, αλλά να στερείται ιδεών κι έτσι ο Ολυμπιακός πήρε το βαθμό της ισοπαλίας, αν και η απόδοσή του πρέπει να προβλημάτισε πολύ τον Μαρτίνς.

Διαιτητής: Ρατσκόφσκι (Πολωνία)

Κίτρινες: Βιγιαφάνιες - Μπα, Μασούρας, Μανωλάς, Μ. Καμαρά

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Χουανκάρ, Βέλεθ, Σένκεφελντ, Κώτσιρας, Πέρεθ, Μαουρίτσιο (81΄ Αλεξανδρόπουλος), Βιγιαφάνιες, Αϊτόρ (66΄ Βιτάλ), Παλάσιος, Μακέντα (46΄ Ιωαννίδης)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Παπασταθόπουλος, Μανωλάς, Μπα, Λαλά (66΄ Καρμπόβνικ), Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μ. Καμαρά, Λόπες (46΄ Ελ Αραμπί), Μασούρας (58΄ Βαλμπουενά), Τικίνιο (85΄ Βρουσάι)

** Στη φωτογράφισή τους πριν την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού κρατούσαν τη φανέλα του νεαρού Τζαβίδα, ο οποίος πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσε ότι σταματά πρόωρα το ποδόσφαιρο, εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας.

