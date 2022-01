Αθλητικά

Περιστέρι: “Γλυκιά εκδίκηση” από την ΑΕΚ

Ανώτερο της «λαβωμένης» ΑΕΚ αποδείχθηκε το Περιστέρι, που επικράτησε με κατοστάρα.

Το Περιστέρι αποδείχτηκε ανώτερο της «λαβωμένης» ΑΕΚ και πήρε μια δίκαιη νίκη με κατοστάρα, 101-81, στο κλειστό της οδού Κένεντι, για την 12η αγωνιστική της Basket League. Οι «κυανοκίτρινοι» πήραν γλυκιά εκδίκηση για τον αποκλεισμό τους από την Ένωση στο Κύπελλο Ελλάδας και πανηγύρισαν τη 2η εντός έδρας νίκη τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, πέμπτη στο σύνολο, αλλά και πρώτη για τον Μίλαν Τόμιτς από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία. Στο ντεμπούτο του με την «κυανοκίτρινη» φανέλα, ο 29χρονος Πολωνός φόργουορντ πέτυχε 17 πόντους με 5/6 τρίποντα! Πρώτος σκόρερ των νικητών αναδείχτηκε ο Τεράν Πέτεγουεϊ με 18, 16 πρόσθεσε ο Λίνος Χρυσικόπουλος, ενώ διψήφιος ήταν και ο Δημήτρης Κατσίβελης με 14. Τα 13 ριμπάουντ του Τσαντ Μπράουν υπήρξαν καταλυτικά για το Περιστέρι που ουσιαστικά δεν απειλήθηκε ποτέ από τους «κιτρινόμαυρους».

Η ΑΕΚ που το μεσημέρι είχε ενημερώσει πως εκτός δράσης θα βρίσκεται για κάποιο διάστημα ο κορυφαίος παίκτης της Μπράιαν Ανγκόλα λόγω προβλήματος υγείας (φλεγμονή μετά από κορονοϊό) έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά ο αντίπαλός της ήταν καλά διαβασμένος αυτή τη φορά. Από την ομάδα του Στέφανου Δέδα που υποχώρησε στο 5-6, ξεχώρισαν οι Νίκος Παππάς (16π.) και οι Κίνο Κολόμ (14π.), Έρικ Γκρίφιν (14π., 9ρ.) και Ίαν Χάμερ (14π., 7ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 28-25, 48-39, 76-63, 101-81

Με τρίποντα των Χρυσικόπουλου και Κατσίβελη, το Περιστέρι προηγήθηκε με 8-2. Η ΑΕΚ αντέδρασε και αρχικά ισοφάρισε (14-14) με τρίποντο του Φλιώνη, για να προσπεράσει (17-19) με ένα ακόμη εύστοχο τρίποντο, αυτή τη φορά δια χειρός Νίκου Παππά. Ο έμπειρος γκαρντ εξαπέλυσε μία ακόμη τρίποντη «βόμβα» (19-22), ενώ έξω από τα 6.75 διαμόρφωσε και το 21-25 ο Γκρίφιν. Το Περιστέρι απάντησε με σερί 7-0 από Χρηστίδη, Πέτεγουεϊ και Γκιέλο, για να ολκληρώσει στο +3 την 1η περίοδο (28-25).

«Καυτός» ο Γκιέλο με την έναρξη της 2ης περιόδου έδωσε ώθηση στους γηπεδούχους χάρη σε δύο σερί τρίποντα (36-27). Ο Πολωνός φόργουορντ ήταν ασταμάτητος... ευστόχησε σε ένα ακόμη τρίποντο (40-29), για να καρφώσει ο Μπράουν και να βρεθεί στο +13 το Περιστέρι (42-29). Όσο κι αν προσπάθησαν οι Γκρίφιν Κολόμ και Χάμερ από πλευράς ΑΕΚ δεν κατάφεραν να απειλήσουν την ομάδα του Μίλαν Τόμιτς που ολοκλήρωσε το α΄ μέρος με 21 ριμπάουντ έναντι 14 των «κιτρινόμαυρων». Στο ημίχρονο (48-39), ο Γκιέλο μετρούσε 14 πόντους και ο Πέτεγουεϊ 13 από το Περιστέρι, ενώ για την ΑΕΚ που είχε 0/0 βολές τους περισσότερους πόντους είχαν πετύχει οι Χάμερ (10π.) και Γκρίφιν (8π.).

Η αντίδραση της ΑΕΚ δεν ήρθε στο β΄ μέρος! Το Περιστέρι με πολυφωνία στην επίθεση ξέφυγε με 59-45 και 71-53. Η Ένωση έδειχνε πως δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του αντιπάλου της. Οι παίκτες του Τόμιτς με ασίστ και φειδώ στα λάθη βρέθηκαν στο +13 στο 30ο λεπτό (76-63). Στην 4η περίοδο, οι γηπεδούχοι εκτόξευσαν τη διαφορά στο +20 (85-65 στο 34’). Όταν αποβλήθηκε με αντιαθλητικο και ο Γκρίφιν, η Ένωση έχασε και την... τελευταία ελπίδα. Τυπική διαδικασία ήταν τα τελευταία λεπτά, με τους δύο προπονητές να ρίχνουν στο παρκέ τους νεαρούς παίκτες.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Κάρδαρης, Μηλαπίδης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Μίλαν Τόμιτς): Πέτεγουεϊ 18 (2), Μωραϊτης 8 (2), Χρυσικόπουλος 16 (2), Κατσίβελης 14 (3), Μπράουν 7, Κόζι 9 (1), Γκιέλο 17 (5), Χρηστίδης 8, Γκρέι, Φίλιππας, Ζούγρης, Ευσταθιάδης 4

ΑΕΚ (Στέφανος Δέδας): Κολόμ 14 (2), Φλιώνης 5 (1), Παππάς 16 (3), Γκρίφιν 14 (3), Χάμερ 14, Ράουτινς 3 (1), Φιλιππάκος, Καρλής 1, Κουζέλογλου 14 (2)

