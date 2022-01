Παράξενα

Κρήτη- Επίθεση σε αστυνομικό: “Δεν κατάλαβα ότι με δάγκωσε και μου έκοψε κομμάτι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αστυνομικός περιέγραψε στον ΑΝΤ1 καρέ καρέ την επίθεση που δέχτηκε από νεαρό κατά την διάρκεια ελέγχου.

Δεν έχει προηγούμενο το περιστατικό που συνέβη το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο σε δύο νεαρούς και ο ένας απο αυτούς επιτέθηκε στον έναν αστυνομικό δαγκώνοντάς τον στο πηγούνι του.

Ο αστυνομικός που δέχτηκε την επίθεση μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και περιέγραψε καρέ καρέ την επίθεση που δέχτηκε από τον νεαρό.

Όλα ξεκίνησαν όταν ζήτησαν στους δυο νεαρούς να τους κάνουν έλεγχο την ώρα που έμπαιναν στο αυτοκίνητό τους.

«Όταν ζητήσαν να κάνουμε τον έλεγχο άρχισαν να αντιδρούν και δεν υπήρχε και λόγος, καθώς δεν υπήρχε κατι μεμπτό», είπε ο αστυνομικός και πρόσθεσε ότι στην συνέχεια τους ζήτησαν να περιμένουν στο αυτοκίνητο μέχρι να τελειώσουν τον έλεγχο κάτι, που όπως είπε, δεν τους άρεσε.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό ο ένας από αυτούς τους είπε ότι θα πάρει τον πατέρα του τηλέφωνο, λέγοντας τους πως «θα δείτε τι θα πάθετε».

«Του κατέβασα το χέρι και στην συνέχεια με τράβηξε. Βρέθηκα στο έδαφος και ακολούθησε πάλη. Οταν καταφέραμε να του περλασουμε χειροπέδες είδα αίματα στο πρόσωπό του. Μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει ότι με είχε δαγκώσει. Οι συνάδελφοι μου, μου είπαν οτι μου λείπει κομμάτι από το πρόσωπο», περιέγραψε ο αστυνομικός.

Μάλιστα, ο αστυνομικός είπε ότι η γιατρός που τον είδε πρώτη στα επείγοντα νόμιζε ότι τον δάγκωσε σκύλος

Ειδήσεις σήμερα:

Τζόκοβιτς: Στο... Ντουμπάι μετά την Αυστραλία

Σεισμός στην Ρόδο

Καιρός: Συννεφιά και τοπικές βροχές τη Δευτέρα