Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πρόστιμο 1500 ευρώ σε παπά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόστιμο σε ιερέα και πιστούς για παραβίαση των μέτρων για τον κορονοϊό.

Πρόστιμο σε ιερέα και δύο πιστούς για παραβίαση των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού «έκοψαν» αστυνομικοί στην Ημαθία.

Όπως έγινε γνωστό, είχε προηγηθεί καταγγελία για είσοδο δύο πιστών στην εκκλησία χωρίς τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ενόψει της κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας.

Στους πιστούς επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ (στον καθένα) και στον ιερέα 1500 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Η κακοκαιρία “Διομήδης” συνεχίζεται: Χιόνια και στην Αττική και τσουχτερό κρύο

Μαγνησία: Πέθανε 37χρονος ενώ οδηγούσε, με το παιδί του στη νταλίκα

Πανσέληνος στον Καρκίνο: Τα ζώδια που πρέπει να προσέξουν (βίντεο)