Κοινωνία

Μενίδι: συμμορία με καλάσνικοφ εξάρθρωσε η Αστυνομία (εικόνες)

Είχαν διαπράξει ληστείες και κλοπές και στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές και διέθεταν στην κατοχή τους βαρύ πολεμικό οπλισμό.

Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες της 14-1-2022, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης σε Αχαρνές και Άνω Λιόσια, 4 ημεδαποί μέλη της, ηλικίας 25, 39, 40 και 42 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές, ληστεία, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακεκριμένες κλοπές και διέθεταν στην κατοχή τους βαρύ πολεμικό οπλισμό.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε, σε προγενέστερο χρόνο, σε κλειστό χώρο στάθμευσης στις Αχαρνές, που χρησιμοποιούσε η οργάνωση ως χώρο φύλαξης και είχε ενοικιάσει χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία ταυτότητας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- πολεμικά τυφέκια Kalashnikov

ημιαυτόματο υποπολυβόλο

-2- πιστόλια

περίστροφο

πλήθος φυσιγγίων και γεμιστήρων

λαστιχένιες ολοπρόσωπες μάσκες

μπουφάν και καπέλα τύπου τζόκεϊ με τα διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ.

κλεμμένο αυτοκίνητο μεγάλης ιπποδύναμης, με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας

Από έρευνες σε οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-3- αεροβόλα

πλήθος φυσιγγίων και γεμιστήρων

μαχαίρι

στιλέτο

-3- αναλογικοί ασύρματοι

-2- συσκευές ενδοεπικοινωνίας

πλήθος εξαρτημάτων αυτοκινήτων

-9- κινητά τηλέφωνα

φορητός υπολογιστής

συσκευή GPS

-2- κροτίδες

πολυεργαλείο

ζεύγος γαντιών

-750- ευρώ και -151- δολάρια Η.Π.Α.

-4- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, εξιχνιάστηκαν κλοπή αυτοκινήτου, κλοπή μοτοσυκλέτας και απόπειρα ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή της Μαγνησίας.

Επιπρόσθετα, οι κατηγορούμενοι έχουν κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για πλήθος αδικημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες, για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας, συνεχίζονται.

