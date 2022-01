Πολιτική

Πανεπιστημιακή Αστυνομία - Θεοδωρικάκος: Τα ΑΕΙ θα γίνουν ασφαλείς χώροι

Ξεκίνησε η εκπαίδευση των ειδικών φρουρών που θα συμμετέχουν στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία.

Την ανάγκη να καταστούν τα ελληνικά πανεπιστήμια ασφαλείς χώροι για την ανάπτυξη γνώσεων, τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, από την Κομοτηνή, όπου βρέθηκε, σήμερα το πρωί, προκειμένου να παραστεί στην έναρξη της εκπαίδευσης των 400 προσκληθέντων Ειδικών Φρουρών στην ΕΛ.ΑΣ., που θα στελεχώσουν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ).

Απευθυνόμενος στους νέους ειδικούς φρουρούς, ο υπουργός σημείωσε ότι καλούνται να υπηρετήσουν αξίες, όπως η ελευθερία, η ασφάλεια, η αλληλεγγύη και ο πατριωτισμός, παρέχοντας υπηρεσίες στον ελληνικό λαό ως στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. Μάλιστα, όπως επισήμανε, πολλοί απ' αυτούς είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών, γνωρίζουν τη λειτουργία της πανεπιστημιακής κοινότητας και σήμερα θα μπορέσουν να την υπηρετήσουν και πάλι, αυτή τη φορά από ένα άλλο πόστο, ως στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. συμβάλλοντας στην εύρυθμη, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Ανέφερε δε, ότι οι Πρυτανικές Αρχές οφείλουν να εφαρμόσουν σχέδια ασφαλείας, μέσα στα οποία θα εντάξουν τους ειδικούς φρουρούς, οι οποίοι θα εμπνεύσουν, όπως τόνισε, αίσθημα ασφάλειας σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υλοποιεί με υπευθυνότητα τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την προστασία των Πανεπιστημίων, επισημαίνοντας ότι κάθε φορά που οι Πρυτανικές Αρχές ζητούν τη συμβολή της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχει άμεση ανταπόκριση.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι 400 άνδρες και γυναίκες νέοι ειδικοί φρουροί θα περάσουν τετράμηνη θεωρητική και τεχνική εκπαίδευση, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες νομικές, επιστημονικές και κοινωνικές γνώσεις, προκειμένου να αποτελέσουν ολοκληρωμένα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που θα στελεχώσουν τις ομάδες φύλαξης των ελληνικών πανεπιστημίων.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξήρε ακόμη τον ρόλο και τη συμβολή της ΕΛ.ΑΣ. στην προστασία της δημόσιας υγείας σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, επισημαίνοντας ότι διαφυλάττει την κοινωνική συνοχή, και την ευχαρίστησε γι' αυτή την αποστολή της. Σε μια αποστροφή δε, του λόγου του, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι νόμοι είναι νόμοι και πρέπει να τηρούνται πρωτίστως από τα μέλη του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό θα πρέπει οι ειδικοί φρουροί να κάνουν ανεπηρέαστα τη δουλειά τους, έξω από οποιεσδήποτε πολιτικές και κομματικές ιδεολογίες».

Μετά την τελετή αγιασμού, στην οποία χοροστάτησε ο μητροπολίτης Μαρώνειας και Κομοτηνής Παντελεήμων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ειδικούς φρουρούς, να τους ευχηθεί καλή επιτυχία στο έργο τους, τονίζοντας ότι το υπουργείο και η ΕΛ.ΑΣ. θα βρίσκονται πάντα στο πλευρό τους.

Τον υπουργό συνόδευε ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Μιχάλης Καραμαλάκης, ο οποίος απευθύνθηκε στους νέους ειδικούς φρουρούς, τονίζοντας ότι το σχέδιο διαχείρισης για την προστασία των ελληνικών πανεπιστημίων περιορίζει φαινόμενα ανομίας και παραβατικότητας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος είναι προγραμματισμένο, επίσης, να συναντηθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Κομοτηνή, με τον περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο, τοπικούς φορείς, ενώ αμέσως μετά θα επισκεφθεί τον μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής.

ΚΝΕ: οι φοιτητές έχουν αποδείξει πως έχουν δύναμη να επιβάλουν το δίκιο τους

Το ΚΣ της ΚΝΕ σε ανακοίνωσή του τονίζει: «Η κυβέρνηση καλά θα κάνει να ακούσει προσεκτικά τα αιτήματα των φοιτητών. Αυτό που χρειάζονται και ζητούν σύσσωμοι οι φοιτητές δεν είναι η σύσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας ή άλλων παρόμοιων σχεδίων που προτείνονται, ούτε νέα μέσα καταστολής. Αυτό που χρειάζονται και ζητούν οι φοιτητές είναι μέτρα προστασίας της υγείας και των σπουδών τους, Πανεπιστήμια ανοιχτά, δημόσια και δωρεάν, Πανεπιστήμια της μάθησης και της έρευνας προς όφελος της κοινωνίας και όχι των συμφερόντων των λίγων, Πανεπιστήμια ουσιαστικής ακαδημαϊκής ελευθερίας, συζήτησης και προβληματισμού.

Οι φοιτητές έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι έχουν τη δύναμη να επιβάλουν το δίκιο τους. Γι’ αυτό και το κυβερνητικό σχέδιο έντασης της κρατικής καταστολής και απόπειρας φίμωσης κάθε συλλογικής διεκδίκησης των φοιτητών δε θα περάσει, όσες προβοκατόρικες, σκόπιμες ενέργειες κι αν αξιοποιηθούν.

Υ.Γ. Αλήθεια, αυτοί οι 400 ειδικοί φρουροί της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας θα έχουν και ευθύνες για την τοκογλυφία, τις μίζες, τους εκβιασμούς, τα επιχειρηματικά λόμπι και τις άλλες υποθέσεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας πρόσφατα στην ΑΣΟΕΕ και αναδύουν τη δυσωδία του «Πανεπιστημίου-επιχείρηση»;

