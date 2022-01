Κόσμος

Ιταλία: Γυναικοκτονία εξιχνιάστηκε μετά από δέκα χρόνια (εικόνες)

Απίστευτη υπόθεση με διπλή δολοφονία μάνας και κόρης στην Ιταλία, από τον σύντροφο της μητέρας.

Ένας 60χρονος από την Ιταλία συνελήθη ως ύποπτος για τη δολοφονία μίας 22χρονης που εξαφανίστηκε από τη Σικελία τον Ιούνιο 2012.

Ο άνδρας είναι ο πρώην σύντροφος της μητέρας της, η οποία εξαφανίστηκε από πόλη κοντά στην Κατάνια.

Συνελήφθη αφού πιάστηκε στο τηλέφωνο να λέει ότι φοβάται μήπως βρεθεί το πτώμα της μητέρας.

Ο 60χρονος φέρεται να στραγγάλισε τη γυναίκα πριν κάψει το πτώμα της, σύμφωνα με λόγια του δράστη.

Το πτώμα της γυναίκας, μητέρα της 22χρονης, δεν βρέθηκε ποτέ.

