Κοινωνία

Γλυφάδα: Έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών

Πανικός τα ξημερώματα στην Γλυφάδα από την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε συγκρότημα κατοικιών.

Έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα σε συγκρότημα κατοικιών στην Γλυφάδα.

Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του συγκροτήματος περίπου στις 4 τα ξημερώματα στην οδό Οινόης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία δεν υπάρχουν θύματα από την έκρηξη, παρά μόνο υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Ο στόχος των δραστών παραμένει άγνωστος προς το παρόν, ενώ οι αστυνομικοί έχουν ήδη συλλέξει τα υπολείμματα του μηχανισμού και τα έχουν στείλει στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Κάτοικος της περιοχής μίλησε στην εκμπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλαδα". Όπως είπε στην αρχή νόμιζε ότη ήταν σεισμός, ενώ ανέφερε ότι από την έκρηξη εσπασαν τα τζάμια του σπιτιού της, όπως και σε διπλανά σπίτια.





