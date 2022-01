Οικονομία

Συντάξεις χηρείας: Το ΣτΕ θα αποφασίσει για τις περικοπές

Tο υπουργείο Εργασίας προσανατολίζονται σε ένα άτυπο «πάγωμα» της εγκυκλίου, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος να γίνουν οι όποιες διορθωτικές κινήσεις.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) πρόκειται να προσφύγουν αρκετές οργανώσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων, για να ακυρωθεί η εγκύκλιος που παρεμβαίνει στις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας ως αντισυνταγματική. Μετά τον σάλο που προηγήθηκε όλες τις προηγούμενες ημέρες, από την έκδοση της εν λόγω εγκυκλίου, την τελική κρίση αναμένεται να έχει το Ανώτατο Δικαστήριο. Ο γνωστός εργατολόγος Λουκάς Αποστολίδης γνωστοποίησε ότι έχει ήδη λάβει εντολή για να προσφύγει στο ΣτΕ.

Υπενθυμίζεται ότι με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, από την 1η/1/2022 αφαιρείται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ανάπηροι, συντάξεις χηρείας) η σώρευση εθνικής σύνταξης από διαφορετική αιτία (δύο συντάξεις - σύνταξη γήρατος και θανάτου - σύνταξη αναπηρίας και θανάτου). Άρα θα χορηγείται μόνο μία εθνική σύνταξη. Οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύσουν από 1ης/1/2022 και δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Οι δικαιούχοι που είχαν σώρευση δύο εθνικών συντάξεων, από την ισχύ του ν. 4387/2016, θα συνεχίσουν να τους χορηγούνται, αλλά το ποσοστό πάνω από τα 384 ευρώ θα διατηρηθεί ως προσωπική διαφορά.

Σημειώνεται ότι ο αρμόδιος υφυπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκύψουν περικοπές σε συντάξεις χηρείας και αναπηρίας που είχαν χορηγηθεί την τελευταία πενταετία, περίοδο λειτουργίας του «νόμου Κατρούγκαλου». Μάλιστα, στο υπουργείο Εργασίας προσανατολίζονται σε ένα άτυπο «πάγωμα» της εγκυκλίου, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος να γίνουν οι όποιες διορθωτικές κινήσεις, ενδεχομένως με κάποιο εσωτερικό έγγραφο, αν κριθεί απαραίτητο.

Φορολόγηση αναδρομικών

Την ίδια στιγμή, το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) παρεμβαίνει εκ νέου στο άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί 1,1 εκατ. δικαιούχους και αφορά τη φορολόγηση των αναδρομικών που έλαβαν το 2020. Το ΕΝΔΙΣΥ κάνει λόγο για την ανάγκη να υποβληθεί τροπολογία στη Βουλή, που θα ακυρώνει τη σημερινή διαδικασία, έτσι ώστε να μην αναγκαστούν οι συνταξιούχοι από το 1,3 δισ. ευρώ που έλαβαν ως αναδρομικά να επιστρέψουν πίσω 431 εκατ. ευρώ, μέσω πρόσθετης φορολόγησης των εισοδημάτων τους.

Πηγή: naftemporiki.gr

