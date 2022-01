Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης - Πάκο Χέντο: Πέθανε ο θρυλικός ποδοσφαιριστής

Θλίψη προκαλεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο θάνατος ενός θρύλου του αθλήματος.

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στην οικογένεια της Ρεάλ Μαδρίτης και του διεθνούς ποδοσφαίρου, η είδηση για τον θάνατο του Πάκο Χέντο, σε ηλικία 88 ετών.

Ο εκλιπών, υπήρξε ένας από τους θρύλους των Μαδριλένων, καθώς φόρεσε την φανέλα της ιστορικής ομάδας από το 1953 μέχρι και το 1971, ενώ είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην Ιστορία, ο οποίος κατέκτησε έξι ευρωπαϊκά κύπελλα.

Σε 18 αγωνιστικές περιόδους με την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Χέντο σημείωσε 182 τέρματα σε 601 συμμετοχές και είναι κάτοχος ενός μοναδικού ρεκόρ, καθώς εκτός από τα έξι ευρωπαϊκά κύπελλα, κατέκτησε 12 πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Ισπανίας με τους «μερένχες», ενώ ήταν και επίτιμος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης θα ήθελε να εκφράσει τα συλλυπητήριά της, την αγάπη και την στοργή της στην σύζυγό του, Μαρί Λουθ, στους γιους του Φραντσίσκο και Χούλιο, στις εγγονές του Αϊτάνα και Καντέλα και όλους τους συγγενείς, τους συναδέλφους και τους αγαπημένους του», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση των Μαδριλένων.

Ο διάσημος Ισπανός, διακρίθηκε ως αριστερός εξτρέμ και ήταν μέλος μίας από τις κορυφαίες επιθετικές «γραμμές» όλων των εποχών, μαζί με τους Αλφρέντο ντι Στέφανο, Εκτορ Ριάλ, Φέρεντς Πούσκας και -αργότερα- Ραϊμόν Κόπα (από το 1956 έως το 1959). Στα «χρυσά χρόνια» της Ρεάλ Μαδρίτης εκείνης της εποχής, ο Χέντο κατέκτησε πέντε διαδιοχικές φορές το κύπελλο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης.

Στην συνέχεια και συγκεκριμένα έξι χρόνια αργότερα, κατέκτησε κι ένα έκτο (1966), αγωνιζόμενους δίπλα στους Μανού Σαντσίς και Πίρι. Συνολικά, ο Πάκο Χέντο, συμμετείχε σε οκτώ (!) τελικούς Κυπέλλου πρωταθλητριών, εκ των οποίων έχασε μόλις δύο και συγκεκριμένα το 1962 από την Μπενφίκα και το 1964 από την Ιντερ.

«Η φιγούρα του Πάκο Χέντο αντιπροσωπεύει πιστά όλες τις αξίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Ηταν και θα παραμείνει σημείο αναφοράς. Οι «Madridists» και όλοι οι λάτρεις του ποδοσφαίρου θα τον θυμούνται ως έναν από τους μεγάλους θρύλους του αθλήματός μας», προστίθεται στην ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το εκπληκτικό ρεκόρ του, τον έχει φέρει στην πρώτη θέση των πιο επιτυχημένων παικτών στην Ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, με 23 τίτλους. Χρειάστηκε σχεδόν μισός αιώνας για να τον «πιάσει» ο Βραζιλιάνος Μαρσέλο, μόλις την περασμένη Κυριακή, μετά την κατάκτηση του ισπανικού Σούπερ Καπ.

Ο Χέντο, αγωνίσθηκε 43 φορές (σημείωσε πέντε γκολ) με την εθνική Ισπανίας και εκπροσώπησε τη χώρα του στα Παγκόσμια Κύπελλα του 1962 και του 1966. Επαιξε στα προκριματικά για το Euro 1964, αλλά συνδέθηκε μόνο εν μέρει με αυτό το πρώτο μεγάλο τρόπαιο στην Ιστορία της «La Roja», επειδή δεν είχε επιλεγεί για τους ημιτελικούς και τον τελικό, όπου η Ισπανία επικράτησε με 2-1 της ΕΣΣΔ, στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Οι ανηψιοί του, Πάκο Γιορέντε και Χούλιο Γιορέντε, φόρεσαν με την σειρά τους την φανέλα της Ρεάλ, την δεκαετία του 1980, ενώ ο επίσης ανηψιός του, Μάρκος Γιορέντε, ο οποίος έμαθε ποδόσφαιρο στις Ακαδημίες των Μαδριλένων, έπαιξε για δύο σεζόν στην πρώτη ομάδα (2017-2019), πριν μεταγραφεί στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

