Κοινωνία

Ζακ Κωστόπουλος: εντάσεις και απειλές στη δίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με εντάσεις και απειλές για μηνύσεις κατά μαρτύρων ολοκληρώθηκε η όγδοη μέρα. Πότε θα συνεχιστεί η δίκη.

Με εντάσεις ολοκληρώθηκε η όγδοη μέρα της δίκης ενώπιον του ΜΟΔ για τον αποτρόπαιο θάνατο του 33χρονου Ζακ Κωστόπουλου, στην διάρκεια της οποίας οι τόνοι ανέβηκαν πολλές φορές όταν συνήγορος υπεράσπισης κατηγόρησε μάρτυρες πως παραθέτουν ψευδή στοιχεία.

Η ένταση ξεκίνησε κατά την διάρκεια κατάθεσης αναλυτή ψηφιακών πειστηρίων και διδάσκοντα στην Εθνική Σχολή Δικαστών, που αναφέρθηκε σε στοιχεία που έχει εντοπίσει κατά την εξέταση του οπτικοακουστικού υλικού που καταγράφηκε λίγο πριν ξεψυχήσει αιμόφυρτος ο 33χρονος στον πεζόδρομο της οδού Γλάδστωνος. Κορυφώθηκε δε, με την κατάθεση δημοσιογράφου του οποίου την «παραπομπή επί ψευδούς καταθέσεως» ζήτησε συνήγορος ενός εκ των πολιτών κατηγορουμένων, με το δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημα του.

Ο πρώτος μάρτυρας είπε στο δικαστήριο ότι η δυνατότητα προβολής του υλικού με μεγαλύτερη ευκρίνεια θα καταδείξει στιγμιότυπα από την ώρα πριν την είσοδο του Ζακ Κωστόπουλου στο κοσμηματοπωλείο μέχρι τη στιγμή που ο 33χρονος βγήκε έξω από την κάτω προθήκη της τζαμαρίας. Είπε επίσης πως δεν μπορεί να αποσαφηνίσει αν ο Ζακ Κωστόπουλος κρατούσε μαχαίρι, ενώ τόνισε πως από το βίντεο προκύπτει ότι το θύμα δεν φαίνεται να είχε «φυσική δύναμη για να οδηγηθεί σε συνθήκες πάλης, ούτε φαίνεται να υπήρξε αντίσταση από την πλευρά του 33χρονου κατά τη σύλληψη».

Η κατάθεση του μάρτυρα προκάλεσε ένταση στο δικαστήριο με συνήγορο υπεράσπισης να αναφέρεται σε «ψευδορκία» και την Πολιτική Αγωγή να ζητά να μην απειλούνται οι μάρτυρες. Παράλληλα οι συνήγοροι της οικογένειας του θύματος ζήτησαν να προβληθεί το βίντεο καρέ- καρέ σε αργή κίνηση, προβολή που το δικαστήριο έκρινε πως θα μπορεί να λάβει χώρα στο στάδιο των αναγνωστέων εγγράφων.

Η Πολιτική Αγωγή, μετά την εξέταση του μάρτυρα, αναλυτή ψηφιακών πειστηρίων, επανέλαβε την θέση της για την ανάγκη προβολής του υλικού των συνθηκών θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου από συσκευή με υψηλότερη ευκρίνεια, αίτημα που υπεβλήθη προς διερεύνηση της ουσιαστικής αλήθειας.

Με την κατάθεση του δεύτερου μάρτυρα, δημοσιογράφου, φορτίστηκε και πάλι το κλίμα στο δικαστήριο. Η ένταση προκλήθηκε όταν ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον κατηγορούμενο μεσίτη, τον οποίο συνέδεσε με λογαριασμό στο twitter στον οποίο υπήρχαν συνεχείς απαξιωτικές αναρτήσεις για το θύμα. Αναφέρθηκε επίσης ο μάρτυρας σε δηλώσεις του εν λόγω κατηγορούμενου, που παραπέμπουν σε αντιλήψεις της άκρας δεξιάς.

Υπεράσπιση: Με απρεπή τρόπο επιχειρείται να συνδεθεί ο εντολέας μου με τον λογαριασμό. Χωρίς ο μάρτυρας να έχει απευθυνθεί στις αρχές, τον έχει ταυτοποιήσει μόνος του. Έχει κατασυκοφαντήσει τον εντολέα μου και προχωρά, τρία χρόνια σε μία προπαγανδιστική επίθεση σε βάρος του. Να ανακαλέσει, αλλιώς…

-Πρόεδρος: Απειλείτε τον μάρτυρα; Δεν έχει ακόμη μιλήσει να εξηγήσει πώς ταυτοποίησε τον λογαριασμό…

-Πολιτική Αγωγή: Να σταματήσει η προπαγάνδα από την πλευρά σας! Και να αναλάβει την ευθύνη αυτών που λέει ο κατηγορούμενος, αφού είναι τέτοιος άνδρας!

-Υπεράσπιση: Να καταγραφεί στα πρακτικά αυτά που λέει η συνάδελφος!

-Πολιτική Αγωγή: Να μου κάνει μήνυση. Όχι με θρασυδειλία, να έρθει να το πει… Υπάρχει ένα όριο και προσβάλει τη νοημοσύνη μας..

-Υπεράσπιση: Η κυρία προχωρά σε ποινικά αδικήματα. Θα κάνω αναφορά στον Δικηγορικό Σύλλογο!

-Πολιτική Αγωγή: Να κάνετε ό,τι θέλετε. Πρέπει να προστατεύουμε τους ανθρώπους όταν έρχονται να καταθέσουν!

-Πρόεδρος: Παρακαλώ! Έχουμε νομικό πολιτισμό. Ας συνεχίσουμε τη διαδικασία.

Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου ζήτησε να παραπεμφθεί ο μάρτυρας για ψευδή κατάθεση, αίτημα που απορρίφθηκε από το δικαστήριο με απορριπτική και την εισαγγελική πρόταση.

Νωρίτερα, κατά την διάρκεια εξέτασης παιδικής φίλης του Ζακ Κωστόπουλου από την υπεράσπιση, η μητέρα του θύματος οργίστηκε και φώναξε δυνατά προς τον συνήγορο που ρωτούσε την μάρτυρα, καλώντας τον να σταματήσει να κατηγορεί τον γιο της.

Η οργή της κ. Κωστοπούλου αφορούσε ερώτηση συνηγόρου υπεράσπισης σχετικά με συνέντευξη του 33χρονου ακτιβιστή κατά την οποία το θύμα είχε αναφέρει πως στο παρελθόν είχε περάσει περίοδο κλεπτομανίας. Όταν ο συνήγορος επιχείρησε να απευθυνθεί στην οικογένεια του 33χρονου που βρισκόταν στη δικαστική αίθουσα, η μητέρα του 33χρονου άρχισε να φωνάζει : «Εδώ δικάζεται ο φόνος του, όχι ο ίδιος. Με τον κατηγορείτε! Σταματήστε! Σταματήστε και σεβαστείτε! Δεν είχε μητρώο, δεν είχε συλληφθεί για τίποτα».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 28 Ιανουαρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Γουργουλιάνης: Η ήπια νόσηση δεν προσφέρει ουσιαστική ανοσία

Μεξικό: Δολοφονήθηκαν δυο δημοσιογράφοι

Καιρός: τοπικές βροχές και κρύο την Τρίτη