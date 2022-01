Παράξενα

Ινδία: μωρό γεννήθηκε με τέσσερα χέρια και τέσσερα πόδια (βίντεο)

Δέος από τους Ινδούς μπροστά στο μωρό οι εικόνες του οποίου κάνουν το γύρο του κόσμου.

Σοκ έχει προκαλέσει στους Ινδούς μωρό που γεννήθηκε με τέσσερα χέρια και τέσσερα πόδια στην περιοχή Bihar.

Το βρέφος, που σύμφωνα με τα δημοσιεύματα δεν έχει γεννητικά όργανα, έχει γίνει πόλος έλξης για χιλιάδες κόσμου, που σπεύδουν να το προσκυνήσουν, θεωρώντας πως πρόκειται για τον Μεσσία που ήρθε στη Γη να σώσει την Ινδία.

Πρόκειται, ωστόσο, για ακόμα μία τερατογένεση και αποτυχή γέννηση σιαμαίων.

Ενδεικτικό μάλιστα του προβλήματος είναι ότι, κάποια από τα όργανα του παιδιού βρίσκονται εκτός του σώματός του.

