Ινδία: Κατσίκα γέννησε κατσικάκι με πρόσωπο… ανθρώπου (εικόνες)

Έκπληκτοι έμειναν οι ιδιοκτήτες μιας κατσίκας στην Ινδία, όταν διαπίστωσαν πως το κατσικάκι που γέννησε έχει ανθρώπινο πρόσωπο.



Το κατσικάκι έχει μάτια, μύτη και στόμα που μοιάζουν με αυτά του ανθρώπου, ενώ γεννήθηκε με δύο πόδια και χωρίς καθόλου τρίχωμα.



Δυστυχώς δεν κατάφερε να μείνει στη ζωή και οι άνθρωποι που είχαν μαζευτεί εκεί για να το δουν το έθαψαν.



Εν τω μεταξύ, η ίδια κατσίκα που γέννησε το κατσικάκι με τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, γέννησε ακόμα ένα κατσικάκι το οποίο ήταν 100% υγιές και δεν είχε καμία επιπλοκή ή κάποιο χαρακτηριστικά που να μοιάζει με ανθρώπου.

Όπως έγραψε η Daily Mail, οι άνθρωποι στην περιοχή εξέλαβαν τα παράδοξα γεννητούρια ως «σημάδι από το Θεό»…

A goat in Assam's Cachar district, India gave birth to a human-like baby, leaving the local people astonished.



In a bizarre development, a goat gave birth to a human-like baby in Assam's Cachar district, leaving the local people astonished.https://t.co/5ycHuP5PHt pic.twitter.com/ugDg4woDLy

— The Intrepid Journalism (@Vegz05) December 27, 2021

