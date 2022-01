Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μέτρα: Νέα παράταση στο τραπέζι

Συνεδριάζει η επιτροπή των ειδικών. Ανησυχία για την αύξηση των θανάτων. Τα σενάρια για τα μέτρα.



Συνεδριάζει σήμερα η επιτροπή των ειδικών για την παράταση των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού και βρίσκονται σε ισχύ μέχρι και την Κυριακή, 23 Ιανουαρίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αύξηση των θανάτων και των νοσηλειών εξαιτίας του κορονοϊού, παρά τη μείωση των κρουσμάτων, θα οδηγήσει σε νέα παράταση των μέτρων, με πιθανότερο το σενάριο η παράταση να είναι για δυο εβδομάδες.

Ένα μέτρο, το οποίο αναμένεται να συζητηθεί στην σύσκεψη και για το οποίο υπάρχουν πιέσεις, είναι το ζήτημα της επαναφοράς της μουσικής στην εστίαση.

Τα υπόλοιπα μέτρα το πιθανότερο είναι να παραμείνουν ως έχουν. Αυτά είναι ο περιορισμός για αυστηρά καθήμενους πελάτες στα καταστήματα εστίασης, ο περιορισμός στα έξι άτομα ανά τραπέζι, η χρήση της μάσκας και το ωράριο λειτουργίας μέχρι τα μεσάνυχτα.

Στο θέμα των μέτρων αναφέρθηκε χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, τονίζοντας ότι αυτά απέδωσαν και αυτή τη στιγμή δεν εξετάζεται αυστηροποίησή τους, παρά το γεγονός ότι η πρόκληση της εμβολιαστικής κάλυψης είναι διαρκής.

Όσον αφορά στη χαλάρωση των μέτρων, ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι «θα συνεδριάσει η Επιτροπή, θα σταθμίσει τα μεγέθη της πανδημίας και τη γενικότερη επιρροή που μπορεί να έχουν αντανακλαστικά οι αποφάσεις της σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση που είμαστε τώρα στην πανδημία. Θα ακούσουμε τους ειδικούς και θα δούμε αν θα πάμε σε μία περαιτέρω παράταση ή σε κάποια χαλάρωση των μέτρων. Θα ακούσουμε τους ειδικούς και θα πούμε κι εμείς τη γνώμη μας».

