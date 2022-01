Αθλητικά

Australian Open - Σάκκαρη: “Σίφουνας” στον τρίτο γύρο

Σε εξαιρετική φόρμα η Ελληνίδα τενίστρια. Νίκησε την Κινέζα Κινγουέν Ζενγκ.

Παίζοντας κατά διαστήματα πολύ καλό τένις, η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Australian Open, που διεξάγεται στην Μελβούρνη, καθώς μετά από αγώνα μίας ώρας και 29 λεπτών, επικράτησε της Κινέζας, Κινγουέν Ζενγκ (Νο 126 στον κόσμο) με 6-1, 6-4 .

Στο πρώτο γκέιμ, που είχε διάρκεια εννέα (!) λεπτά, η 19χρονη Κινέζα δυσκολεύθηκε πολύ, αλλά κατάφερε να διατηρήσει το σερβίς της, καθώς «έσβησε» τα δύο break points της Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, αντέδρασε γρήγορα και αφού ισοφάρισε άμεσα, «έσπασε» το σερβίς της Ζενγκ και προηγήθηκε με 2-1. Στην συνέχεια η Σάκκαρη, η οποία βρίσκεται στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, επέβαλε τον ρυθμό της και αφού έκανε ακόμη δύο break, έφθασε με χαρακτηριστική άνεση, στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 6-1 και μετά από 35 λεπτά.

Η Σάκκαρη εμφανίσθηκε εξαιρετικά «διαβασμένη» στον αγωνιστικό χώρο και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην νεαρή Κινέζα. Με εμφανή αυτοπεποίθηση στα κτυπήματα της, η Ελληνίδα τενίστρια ήξερε ανά πάσα στιγμή τι πρέπει να κάνει και πως να εξουδετερώσει την τακτική της Ζενγκ, τόσο κοντά στο φιλέ, όσο και στο βάθος του γηπέδου.

Με την λήξη του πρώτου σετ, η Ζενγκ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο αριστερό πέλμα, αλλά μετά από την κατάλληλη επίδεση κατά την διάρκεια του ιατρικού τάιμ άουτ, πήρε θέση απέναντι στην Σάκκαρη, για το πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ, που κατέκτησε εύκολα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Με ακόμη ένα break, η Σάκκαρη απέκτησε σημαντικό πλεονέκτημα, και προηγήθηκε με 2-0, 4-2 και 5-3. Κι ενώ όλα έδειχναν, ότι «στο χέρι» της, η Σάκκαρη θα «καθάριζε» το ματς, η Ζενγκ απέδειξε ότι διαθέτει σημαντικά ψυχικά αποθέματα και αφού «έσπασε» το σερβίς της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, «ξαναμπήκε» στην διεκδίκηση της νίκης. Ομως η Σάκκαρη ήταν αποφασισμένη να πάρει την πρόκριση και με break στο τελευταίο -όπως αποδείχθηκε- γκέιμ του ματς, έφθασε στο 6-4, μετά από 54 λεπτά.

Στον 3ο γύρο της κορυφαίας διοργάνωσης, η Σάκκαρη θ΄ αντιμετωπίσει την Ρωσίδα, Βερόνικα Κουντερμέτοβα (Νο 32 στον κόσμο). Οι δύο αθλήτριες έχουν συναντηθεί δύο φορές και μετρούν από μία νίκη, καθώς η Σάκκαρη επικράτησε με 6-3, 6-4 στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης (23/04/2019) και η Κουντερμέτοβα με 6-4, 5-7, 6-4 στο Ρότζερς Καπ του Καναδά (Μόντρεαλ, 21/08/2021).

