Βίντεο από τον αστεροειδή που πέρασε πάνω από την Ελλάδα

Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψε το τηλεσκόπιο του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τo Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) οργάνωσε αποστολή για την παρατήρηση του αστεροειδούς 7482 (1994 PC1) με το τηλεσκόπιο Κρυονερίου Κορινθίας, διαμέτρου 1,2 μέτρων, η οποία στέφθηκε με επιτυχία.

Στις 18 Ιανουαρίου και στις 18:30 ώρα Ελλάδος, ο αστρονόμος του ΙΑΑΔΕΤ Δρ. Α. Λιάκος παρατήρησε τον αστεροειδή, ο οποίος πέρασε σχετικά "κοντά" από τη Γη, σε απόσταση 1,93 εκατομμυρίων χιλιομέτρων ή αλλιώς 5,15 φορές την απόσταση Γης-Σελήνης. Ο αστεροειδής είχε φαινόμενο μέγεθος 10,17mag και διάμετρο 1.052 μέτρων. Κινείται με ταχύτητα 70.415 χλμ. την ώρα (ή 19,56 χλμ/δευτερόλεπτο) και η περίοδος περιστροφής του γύρω από τον Ήλιο είναι 572 μέρες. Ανήκει στην κατηγορία των δυνητικά επικίνδυνων αστεροειδών λόγω των διαστάσεών του και των σχετικά κοντινών διελεύσεων του από τη Γη.

Η ακριβής στόχευση και παρατήρηση ενός αντικειμένου που κινείται με τόσο μεγάλη ταχύτητα, θεωρείται σημαντική επιτυχία, που δείχνει την ικανότητα και τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας του ΙΑΑΔΕΤ του ΕΑΑ να ανταποκρίνεται σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του διαστήματος.

