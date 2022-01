Πολιτισμός

Πέθανε ο Χρήστος Σαρακατσιάνος

Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος εικαστικός, Χρήτος Σαρακατσιάνος. Πότε θα γίνει η κηδεία του.

Πέθανε ο εικαστικός καλλιτέχνης Χρήστος Σαρακατσιάνος σε ηλικία 85 ετών ύστερα από μακροχρόνια ασθένεια.

Ο ζωγράφος, γλύπτης και χαράκτης, Χρήστος Σαρακατσιάνος γεννήθηκε το 1937 στη Μεγάλη Γότιστα Ιωαννίνων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση τού Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, που εκφράζει τη λύπη του για τον θάνατό του, «πρώτοι του δάσκαλοι στην τέχνη ήταν ο αγιογράφος Γιώργος Καζάκος και ο Πάνος Σαραφιανός. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, αρχικά στο εργαστήριο γλυπτικής του Θανάση Απάρτη και στη συνέχεια κοντά στον Γιάννη Μόραλη, με υποτροφία του ΙΚΥ. Έκανε σπουδές σκηνογραφίας και διακοσμητικής και αποφοίτησε το 1967. Την περίοδο 1967-1973 ταξίδεψε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης όπου επισκέφτηκε μουσεία και μελέτησε τα ρεύματα της σύγχρονης τέχνης. Μελέτησε επίσης την αρχαία ελληνική, τη βυζαντινή και τη λαϊκή τέχνη.

Παρουσίασε την πρώτη ατομική του έκθεση στην Αθήνα (Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο "Ώρα", 1982). Στη διάρκεια της μεγάλης καλλιτεχνικής του πορείας πραγματοποίησε 20 ατομικές εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα και έλαβε μέρος σε πολλές ομαδικές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ιταλία, Βέλγιο, Αυστραλία, Βουλγαρία, Γερμανία, Κύπρο).

Έργα του βρίσκονται σε μουσεία και πινακοθήκες (Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Βορρέ, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Άνδρος, Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου, Ηρακλείου κ.α.) καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική και Ιαπωνία.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης καλλιτεχνικής του δραστηριότητας ασχολήθηκε με την εικονογράφηση εντύπων και την επιμέλεια εκδόσεων. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Χαλκογραφίας (1977-1980).

Ο Χρήστος Σαρακατσιάνος ήταν μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών από το 1969 και διετέλεσε μέλος των Επιτροπών Κατάταξης και Κρίσης το 1999».

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Πέμπτη 20 Ιανουαρίου στη 1:00 μ.μ. στο Α΄ Νεκροταφείο, Ι. Ναός Αγίων Θεοδώρων.

