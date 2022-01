Αθλητικά

Άρης: Ο Λουίς Πάλμα στα κιτρινόμαυρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παίκτης του Άρη είναι πλέον και επισήμως ο Λουίς Ενρίκε Πάλμα.

Η ΠΑΕ Άρης με κάθε επισημότητα ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου διεθνούς μεσοεπιθετικού, Λουίς Ενρίκε Πάλμα Οσγκέρα (Luis Enrique Palma Oseguera), όπως είναι το πλήρες όνομά του, από την Ονδούρα.

Ο Πάλμα, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Δευτέρας και χθες, Τρίτη, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών με τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι τον απέκτησαν με μεταγραφή από την Ντεπορτίβο Σόσιαλ Βίντα (Deportivo Social Vida), σύλλογο της πατρίδας του.

Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ υπάρχει κι ένα σύντομο βιογραφικό του Πάλμα, ο οποίος θα φορά τη φανέλα με το νούμερο 50 στην πλάτη:

«Ο Πάλμα γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2000 στην La Ceiba της Ονδούρας. Το 2017 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Deportivo Social Vida, ομάδα Α΄ κατηγορίας της πατρίδας του, ενώ το 2019 αγωνίστηκε με την μορφή δανεισμού στην Real Monarchs, θυγατρική της Real Salt Lake και ομάδα Β΄ κατηγορίας των ΗΠΑ, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Ο νεαρός διεθνής άσος είχε παρουσία σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ονδούρας, ενώ είναι εν ενεργεία διεθνής με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, έχοντας παρουσία στο Ολυμπιακό τουρνουά του Τόκιο το 2021, πετυχαίνοντας 1 γκολ σε 3 εμφανίσεις.

Κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο με την Deportivo Social Vida είχε 17 συμμετοχές, όπου σημείωσε 6 γκολ, ενώ μοίρασε 1 ασίστ. Συνολικά φόρεσε 52 φορές την φανέλα της ομάδας του, βρίσκοντας τα δίχτυα σε 20 περιπτώσεις.

Ο Luis Palma, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά για λογαριασμό ευρωπαϊκού συλλόγου, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά ταλέντα της Ονδούρας και, μάλιστα, ψηφίστηκε με 68% ως ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος για το 2021».

Ειδήσεις σήμερα:

Ισχυρή ζήτηση για το 10ετές ομόλογο

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Νεκρός ο Γκασπάρ Ουλιέλ