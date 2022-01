Κόσμος

Λίβανος: Τα χιόνια έφεραν προβλήματα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά την ομορφιά του λευκού τοπίου δεν ήταν λίγα τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία.

Μία χιονοθύελλα έπληξε περιοχές του Λιβάνου, σήμερα Τετάρτη, προκαλώντας προβλήματα σε οικονομικές δραστηριότητες και το κλείσιμο των σχολείων σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων.

Συνοδευόμενη από ισχυρούς ανέμους και βροχές, η χιονοθύελλα «Χίμπα» έκλεισε δρόμους σε περιοχές του Λιβάνου νωρίς το πρωί, αναγκάζοντας τις αρχές να χρησιμοποιήσουν μπουλντόζες για να απομακρύνουν το χιόνι από κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε επίσης το κλείσιμο του εμπορικού λιμανιού της Τύρου, ενώ οι ψαράδες έσπευσαν να απομακρύνουν τις βάρκες και τα δίχτυα τους για να αποφύγουν ζημιές από την καταιγίδα. Προβλήματα από τη χιονοθύελλα αναφέρθηκαν επίσης και στην κοιλάδα Μπεκάα.

Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους ορεινών περιοχών να μη βγουν από τα σπίτια τους εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο, καθώς και να εξοπλίσουν τα αυτοκίνητά τους με αλυσίδες.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: συννεφιά, τοπικές βροχές και κρύο την Πέμπτη

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 174 σημεία

Χαλάνδρι: Κλείστηκαν σε δωμάτιο πανικού για να γλιτώσουν από τους ληστές