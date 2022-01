Κόσμος

Κορονοϊός - Πορτογαλία: κρούσματα ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας

Ακόμη ένα “ψυχολογικό φράγμα” έσπασαν οι μολύνσεις στην χώρα της Ιβηρικής. Πόσοι θάνατοι καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ώρο.

Η Πορτογαλία ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη 52.549 νέα κρούσματα κορονοϊού, τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί στη χώρα από την έναρξη της πανδημίας.

Η χώρα της Ιβηρικής μετράει συνολικά 2.003.169 μολύνσεις, σύμφωνα με το επιδημιολογικό δελτίο της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας (DGS).

Οι αρχές ανακοίνωσαν παράλληλα πως 33 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο από επιπλοκές της Covid-19, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων σε 19.143 από τον Μάρτιο του 2020.

1.959 ασθενείς με Covid-19 νοσηλεύονται σε όλη την επικράτεια, εκ των οποίων 153 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 4.004.961 πολίτες έχουν κάνει μέχρι σήμερα την ενισχυτική δόση του εμβολίου κατά της Covid-19.

