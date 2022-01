Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός 24χρονης – Ζιώγας: δεν υπάρχει περίπτωση καταστροφής στοιχείων

Ο δικηγόρος της Γεωργίας μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την υπόθεση και τη διαδικασία.

Για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού της 24χρονης Γεωργίας μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο συνήγορός της, Θανάσης Ζιώγας.

Ο νομικός ευχαρίστησε τους συναδέλφους του που μέσω του ίδιου έχουν σταθεί έμπρακτα στο πλευρό του θύματος, παρέχοντάς του τις συμβουλές τους και αναφέρθηκε σε στοιχεία «ανοιχτής δικογραφίας» στην οποία και προστίθενται περαιτέρω, απαντώντας σε μερίδα δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για ελλιπή δικογραφία.

Εξήγησε σχετικά με το θέμα της αναμονής της ιατροδικαστικής εξέτασης της 24χρονης, στην οποία και η ίδια αναφέρθηκε στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε πως, «η ιατροδικαστής δέχθηκε τη Γεωργία την Κυριακή 2 Ιανουαρίου, δεν είπε ‘θα τη δεχθώ από Δευτέρα’», υπενθυμίζοντας πως «μέχρι τις 12 το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, η Γεωργία κατέθετε στην Αστυνομία».

«Τι μέσα έχει η Ελληνική Πολιτεία;», διερωτήθηκε ο δικηγόρος εκτιμώντας πως «όποιες παραλείψεις υπάρχουν δεν είναι εκ προθέσεως αλλά από ελλείψεις».

Στο σχόλιο του ότι η διαδικασία κινήθηκε πολύ πιο γρήγορα στην περίπτωση του κατηγορούμενου παρά του θύματος, τόνισε πως «ο κατηγορούμενος είναι στη διάθεση της ανάκρισης, έβαλε όρο να επιστρέφει στο Τμήμα» και ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει περίπτωση να καταστραφούν στοιχεία, η ιατροδικαστική κάνει λόγο για βία».

Όσο για τις φωτογραφίες με τις μελανιές της Γεωργίας, εξήγησε πως «οι φωτογραφίες προέκυψαν από την ιατροδικαστική και η Γεωργία τις κράτησε».

«Είμαι ήρεμος ότι θα κάνει τη δουλειά της η ιατροδικαστής», εξέφρασε τη βεβαιότητα.

«Η Γεωργία σας ευχαριστεί πάρα πολύ, εγώ σας υπερευχαριστώ διότι η έκκλησή μου βρήκε ανταπόκριση και είμαι σε θέση ότι αυτή η συνεργασία θα φέρει καρπούς και αποτελέσματα στην κοινωνία. Νομίζω ότι καλά πάμε, όμως συνεχίστε την κριτική, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο», κατέληξε.

