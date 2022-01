Κοινωνία

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια - Κλειστός σταθμός του Μετρό

Στους δρόμους εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς για τα τα ελλιπή μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Ποιος σταθμός του Μετρό θα κλείσει.

Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κινητοποίησης του εκπαιδευτικού κόσμου.

Μετά τη χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και φοιτητών στην πλατεία Συντάγματος, πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο διοργανώνουν σήμερα Πέμπτη στα Προπύλαια στις 13:00 σωματεία εκπαιδευτικών και σύλλογοι φοιτητών.

Απαιτούν μέτρα προστασίας από τον covid 19 για τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, δωρεάν επαναλαμβανόμενα rapid test για όλους τους μαθητές και φοιτητές από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, αύξηση των δρομολογίων των ΜΜΜ από και προς τις σχολές και τα σχολεία και προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού.

Επίσης, μεταξύ άλλων, τάσσονται κατά της προοπτικής της πανεπιστημιακής αστυνομίας, ζητούν ρυθμίσεις για τις εξεταστικές, να καταργηθεί η απόφαση που ακυρώνει τις διδακτικές ώρες που πραγματοποιήθηκαν τηλεματικά.

Εκτός από την Αθήνα κινητοποιήσεις προγραμματίζονται στη Θεσσαλονίκη στο 'Αγαλμα Βενιζέλου στις 12:00 και στα Γιάννενα στην Περιφέρεια στις 12:00.

Κλειστός ο σταθμός του Μετρό "Πανεπιστήμιο"

Λόγω της πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης, κλειστός θα παραμείνει ο σταθμός του Μετρό "Πανεπιστήμιο", από τις 11 το πρωί με εντολή της ΕΛΑΣ, λόγω πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης στα Προπύλαια.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν τον σταθμό χωρίς στάση.

