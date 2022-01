Life

Τροχαίο Παντελίδη: Οδηγός ήταν ο τραγουδιστής - Η κατάθεση της μητέρας της Αρναούτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησε η δίκη για τις αγωγές για τις αποζημιώσεις από τις συνεπιβάτιδες του Παντελή Παντελίδη, στο τροχαίο που έκοψε το νήμα της ζωή του.

Εκδικάζονται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου οι αγωγές αποζημίωσης που έχουν κατατεθεί από τις πλευρές που εμπλέκονται με το τροχαίο δυστύχημα του τραγουδιστή Παντελίδη Παντελίδη, τον Φεβρουάριο του 2016, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο καλλιτέχνης και τραυματίστηκε μία από τις δύο συνεπιβάτισσές του στο όχημα.

Στο δικαστήριο ξεκίνησε η συζήτηση των τριών προσφυγών που αφορούν, την αγωγή ύψους 1.100.000 ευρώ της τραυματισθείσας στο τροχαίο Μίνας Αρναούτη κατά της ασφαλιστικής εταιρίας, της αγωγής ύψους περίπου 100.000 ευρώ, της συνεπιβάτισσας στο όχημα Φρόσως Κυριάκου επίσης κατά της ασφαλιστικής εταιρίας καθώς και της αγωγής ύψους 600.000 ευρώ, της οικογένειας του τραγουδιστή κατά της ασφαλιστικής εταιρίας και της Φρόσως Κυριάκου την οποία οι ενάγοντες θεωρούν ως την οδηγό του οχήματος αντί του εκλιπόντος. Σύμφωνα με την δικαστική έρευνα οδηγός του μοιραίου οχήματος ήταν ο τραγουδιστής.

Η συζήτηση ξεκίνησε με την κατάθεση της μητέρας της πρώτης ενάγουσας Μίνας Αρναούτη, η οποία αναφέρθηκε στα προβλήματα που υγείας που αντιμετωπίζει η κόρη της μετά το δυστύχημα, τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Η μάρτυρας ανάμεσα σε άλλα τόνισε ότι η κόρη της χρειάστηκε να νοσηλευτεί επί οκτώ μήνες. Αναφερόμενη στο πρωινό που συνέβη το τροχαίο η μάρτυρας είπε πως η κόρη της δεν είχε καταλάβει πως ο τραγουδιστής είχε καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ πριν μπει στο όχημα. Η μάρτυρας τόνισε επίσης πως η κόρη της της είπε πως το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο τραγουδιστής.





Ειδήσεις σήμερα:

Ομαδικός βιασμός Γεωργίας – Κατάθεση 27χρονου: όλα έγιναν με απόλυτη συναίνεση

“Το Πρωινό” - 38χρονη για πλαστικό χειρουργό: μου είπε “πάρε 10000 ευρώ και φύγε” (βίντεο)

Νέα φορολοταρία: πότε κληρώνει, πόσα πληρώνει