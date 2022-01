Συνταγές

Τηγανιά κοτόπουλο με μουστάρδα και μέλι από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Πέτρος Συρίγος, μας προτείνει μια γρήγορη και εύκολη συνταγή για μεζεδάκι ή για κυρίως πιάτο.

Ακόμη μια εύκολη, γρήγορη και νόστιμη συνταγή ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Ο Πέτρος Συρίγος μας έδειξε βήμα – βήμα πώς να φτιάξουμε τηγανιά κοτόπουλο με μουστάρδα και μέλι, που μπορούμε να γευτούμε ως μεζέ ή να μετατρέψουμε σε κύριο πιάτο, συνοδεύοντας το με πατάτες τηγανιτές ή ρύζι ή ζυμαρικά.

