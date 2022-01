Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Ομαδικός βιασμός: Εισαγγελική έρευνα για διαρροή καταθέσεων

Το αίτημα του διευθύνοντα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για τη διαρροή των καταθέσεων εμπλεκομένων.

Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τη διαρροή των προανακριτικών καταθέσεων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση του καταγγελλόμενου βιασμού της 24χρονης.

Ο διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών ζήτησε από τον εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει τη διενέργεια έρευνας, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί το αδίκημα της παραβίασης δικαστικού απορρήτου.

Κατάθεση 27χρονου: όλα έγιναν με απόλυτη συναίνεση

Τις καταθέσεις των τριών εκ των κατηγορουμένων για τον ομαδικό βιασμό της 24χρονης Γεωργίας δημοσιεύει η διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας «Μακεδονία».

Πρόκειται για την κατάθεση του 27χρονου, δύο φίλων του και του αδελφού του. Καθώς τα ονόματα των κατηγορουμένων δεν μπορούν να δημοσιευτούν, αφού τους προστατεύει ο νόμος αναφέρονται παρακάτω ως 27χρονος, ο αδελφός του και πρώτος και δεύτερος φίλος, με τη σειρά που ο ίδιος ο 27χρονος τους αναφέρει στην κατάθεσή του. Αναφορά γίνεται και στον άνδρα από τη Θεσσαλονίκη, έξω από την καφετέρια στην οποία μέχρι πρότινος εργαζόταν. Για τους ίδιους λόγους, ο τελευταίος, αναφέρεται ως «εργαζόμενος στην καφετέρια» και όχι ονομαστικά.

Ο 27χρονος, ο οποίος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος, λίγες ώρες μετά την καταγγελία, περιγράφει μία εκδοχή αντίθετη με εκείνη της κοπέλας.

«Τη συνόδεψα μέσα στο δωμάτιο όπου είχαν μείνει 6-7 άτομα και ξεκίνησα να μιλάω μαζί της. Την ρώτησα αν ήθελε να πιει κάτι άλλο και μου απάντησε όχι εκτός από νερό. Μιλήσαμε για την προσωπική ζωή του καθενός, για τη δουλειά μου ενώ η ίδια μου ανέφερε ότι εργάζεται σε μια εταιρεία παραγωγής ζάχαρης, δίνοντας μου μάλιστα και συμβουλές για το ποια ζάχαρη είναι πιο υγιεινή. Αφού αναπτύξαμε μια ευχάριστη διάθεση και υπήρχε ερωτική διάθεση μεταξύ μας, μου πρότεινε να πάμε στο δωμάτιο μου να κοιμηθούμε μαζί. Πήγαμε λοιπόν μαζί στο 602, ξαπλώσαμε στο κρεβάτι, αρχίσαμε να φιλιόμαστε και έχοντας την απόλυτη συναίνεση της σε όλα τα στάδια της ερωτικής μας συνεύρεσης, η οποία περιλάμβανε προκαταρκτικές πράξεις, στοματικό έρωτα και διείσδυση με ολοκλήρωση» είπε στις αρχές ο 27χρονος για την συνεύρεση με την 24χρονη, λέγοντας πως όλα έγιναν με την συναίνεσή της.

Ζιώγας: δεν υπάρχει περίπτωση καταστροφής στοιχείων

Για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού της 24χρονης Γεωργίας μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο συνήγορός της, Θανάσης Ζιώγας.

Ο νομικός ευχαρίστησε τους συναδέλφους του που μέσω του ίδιου έχουν σταθεί έμπρακτα στο πλευρό του θύματος, παρέχοντάς του τις συμβουλές τους και αναφέρθηκε σε στοιχεία «ανοιχτής δικογραφίας» στην οποία και προστίθενται περαιτέρω, απαντώντας σε μερίδα δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για ελλιπή δικογραφία.

Εξήγησε σχετικά με το θέμα της αναμονής της ιατροδικαστικής εξέτασης της 24χρονης, στην οποία και η ίδια αναφέρθηκε στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε πως, «η ιατροδικαστής δέχθηκε τη Γεωργία την Κυριακή 2 Ιανουαρίου, δεν είπε ‘θα τη δεχθώ από Δευτέρα’», υπενθυμίζοντας πως «μέχρι τις 12 το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, η Γεωργία κατέθετε στην Αστυνομία».

