Παράξενα

Παπάγου - Λαϊκή αγορά: Πωλήτρια βρήκε 5000 ευρώ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βιοπαλαίστρια βρήκε χιλιάδες ευρώ και τα παρέδωσε, παραδίδοντας μαθήματα τιμιότητας.

Δεσμίδα των 5.000 ευρώ, σε χαρτονομίσματα των πενήντα ευρώ, βρήκε σήμερα το πρωί επαγγελματίας πωλήτρια στη λαϊκή αγορά του Παπάγου, επί της οδού Ελλησπόντου, και παρέδωσε το χρηματικό ποσό στην αστυνομία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα της Παναττικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών: «καθώς η συνάδελφος ξεκίνησε να στήνει τον πάγκο της είδε επί του οδοστρώματος πολύ κοντά στην άκρη του πεζοδρομίου κάτι που έμοιαζε σαν μικρή ατζέντα-σημειωματάριο. Πλησίασε περισσότερο στο συγκεκριμένο σημείο, έσκυψε για να δει τι ακριβώς ήταν και διαπίστωσε την ύπαρξη του χρηματικού ποσού δεσμευμένο με χαρτί τραπεζικής δεσμίδας χωρίς όμως κανένα άλλο στοιχείο που να παραπέμπει στον νόμιμο κάτοχό του".

'Αμεσα ενημέρωσε τον πρόεδρο της Γ΄ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών Κώστα Σφύρλα που βρέθηκε στο σημείο καλώντας ταυτόχρονα την αστυνομία προκειμένου να παραδοθούν τα χρήματα έτσι ώστε να ξεκινήσει η αναζήτηση του κατόχου τους. Η ίδια σχολίασε το σημερινό περιστατικό λέγοντας πως όση ανάγκη κι αν είχε τα χρήματα ούτε ως αστείο δεν θα μπορούσε να σκεφτεί να πράξει κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε. Να παραδώσει δηλαδή τα χρήματα στην αστυνομία για να επιστραφούν στον κάτοχό τους.

Την πράξη αυτή της ανθρωπιάς και της ευσυνειδησίας εξήρε εξ ονόματος όλων των συναδέλφων που εργαζόμαστε στις λαϊκές αγορές κι ο Κώστας Σφύρλας, γενικός γραμματέας της ΠΟΣΠΛΑ (Παναττική Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών) και πρόεδρος της λαϊκής αγοράς του Παπάγου με τα εξής λόγια: "Η Α.Π. εργάζεται επί σειρά ετών στον πάγκο που διατηρεί στο εμπορικό τμήμα των λαϊκών αγορών μας. Βρήκε μία δεσμίδα με 5.000 ευρώ και την παρέδωσε στην αστυνομία. Στην Α.Π. λέω λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι για τα χρήματα αλλά γιατί στέλνει ένα σπουδαίο μήνυμα σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Ότι η αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά και ο αλληλοσεβασμός, είναι οι πράξεις εκείνες που αν μη τι άλλο μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι ακόμα υπάρχει ηθική και ανθρωπιά στον κόσμο μας κι αυτό είναι τουλάχιστον ελπιδοφόρο".

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα φορολοταρία: πότε κληρώνει, πόσα πληρώνει

“Το Πρωινό” - 38χρονη για πλαστικό χειρουργό: μου είπε “πάρε 10000 ευρώ και φύγε” (βίντεο)

Ομαδικός βιασμός Γεωργίας – Κατάθεση 27χρονου: όλα έγιναν με απόλυτη συναίνεση