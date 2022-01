Οικονομία

Σκυλακάκης για ακρίβεια: Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος για να μειωθούν οι τιμές

Για κάθε 10 ευρώ που αυξάνεται η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου, εμείς την πληρώνουμε 600 εκ. ευρώ στην οικονομία μας.

«Η ακρίβεια, αυτή τη στιγμή είναι κατά κύριο λόγο εισαγόμενη» και «δεν υπάρχει μαγικός τρόπος για να μειωθούν οι τιμές», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης σχολιάζοντας τις ανατιμήσεις στην αγορά κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια.

Ο κ. Σκυλακάκης ανέφερε πως για κάθε 10 ευρώ που αυξάνεται στη διεθνή τιμή το φυσικό αέριο, αυτό κοστίζει 600 εκατ. ευρώ στην οικονομία μας. Σημείωσε πως η τιμή του φυσικού αερίου από τα 15 με 20 ευρώ που ήταν προ της πανδημίας, σήμερα είναι στα 70 και κάποια στιγμή είχε φτάσει στα 150 ευρώ. Πρόσθεσε πως όταν αυξάνονται οι διεθνείς ναύλοι μπορεί να κερδίζουμε κατά κάτι στη ναυτιλία αλλά αυτό μας κοστίζει σε όλα τα άλλα εισαγόμενα είδη.

Τις αυξήσεις των διεθνών τιμών αναπόφευκτα θα τις πληρώσουμε είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, είπε ο αναπληρωτής υπουργός και υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος για να μην πληρώσουμε το αυξημένο φυσικό αέριο. Μπορεί μακροχρόνια να κάνεις επενδύσεις σε ΑΠΕ ή με το “εξ’ οικονομώ” αλλά βραχυχρόνια θα τις πληρώσεις».

Στην κυβέρνηση, είπε ο κ. Σκυλακάκης, «προσπαθούμε να απαλύνουμε αυτό το κόστος και να μετριάσουμε το βάρος στους ευάλωτους καταναλωτές, αλλά η πιθανότητα με ένα μαγικό τρόπο να έρθει κάποιος από το υπερπέραν και να μας δώσει μερικά δισεκατομμύρια ακόμη για να μην υπάρξει καμία επίπτωση, είναι μηδενική» και κατέληξε ότι «όποιος νομίζει ότι έχει βρει το μαγικό αυτό χαλί που κουβαλά λεφτά στην ελληνική οικονομία, δεν έχει συναίσθηση της πραγματικότητας».

